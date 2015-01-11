Арбитраж подтвердил нарушения, которые регоператор капремонта допустил в ходе торгов на 220 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал, что регоператор неправомерно отклонил заявки двух компаний при проведении аукциона.

Аукцион объявили в июне 2018 года. Начальная цена контракта составила около 220 млн рублей. «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» искал компанию для выполнения работ по замене лифтов. Заявки на участие в конкурсе подали шесть фирм, но до аукциона допустили только две — «Щербинский лифтостроительный завод» и «Жилкомсервис».

Двум компаниям отказали по причине отсутствия сведений о них в реестре подрядчиков. Челябинское УФАС установило, что информация о данных фирмах была размещена в реестре. Ведомство предписало отменить протоколы и рассмотреть заявки участников. Однако заказчик проигнорировал требование и заключил контракт с «Жилкомсервисом», который минимально снизил начальную цену.

Регоператора оштрафовали на 130 тыс. рублей. В УФАС возбудили дело факту нарушения закона о конкуренции. Его будут рассматривать 26 марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

http://echochel.ru/news/2019/02/28/78769/