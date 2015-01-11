МЧС предупреждает об усилении ветра до 22 м/с на Южном Урале

Мокрый снег, дождь, а также усиление ветра до 22 метров в секунду ожидаются на Южном Урале 6 марта – синоптики предупредили об ухудшении погодных условий, в МЧС готовится к возможным аварийным ситуациям.

Так, по данным Челябинского гидрометцентра, 6 марта в Челябинской области ночью будет до 18 градуса со знаком «минус», днем – 0-5 тепла. В большинстве районов прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах до умеренных, слабый гололед. Порывы южного, юго-западного ветра будут достигать 17-22 метров в секнду.

«В связи с ухудшением метеоусловий повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев», – предупреждают в МЧС.

https://dostup1.ru/society/MChS-preduprezhdaet-ob-usilenii-vetra-do-22-ms-na-Yuzhnom-Urale_114254.html