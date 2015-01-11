Только 4 русских сделали это до него: хоккеист из Магнитогорска набрал 1000 очков в НХЛ

Знаменитый хоккеист, уроженец Магнитогорска, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин набрал тысячу очков в НХЛ – до него это сделали только четверо россиян.

В матче 12 марта против «Вашингтона» российский форвард «Питтсбурга» отдал две голевые передачи и добрался до юбилейной отметки.

Всего для достижения рекордного результата Евгению Малкину понадобилось 13 лет и 848 матчей. Ранее отметки в 1000 баллов, достигали Александр Овечкин (881 матч), Александр Могильный (946), Сергей Федоров (965) и Алексей Ковалев (1 249).

Добавим, 32-летний Малкин стал 88-м игроком за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах.

Евгений Малкин родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске. Там же встал на коньки, попав в школу «Металлурга». Первый матч во взрослом хоккее Малкин провел в возрасте 17 лет 43 дней – 12 сентября 2003 года – против московского «Динамо». Свою первую шайбу Евгений забросил через три месяца, 12 декабря, в гостевом матче с ярославским «Локомотивом». Тогда Малкин отметился дублем – и магнитогорцы выиграли со счетом 3:1. В 2004 году он был задрафтован под общим вторым номером клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Контракт с «Металлургом» у Малкина заканчивался 30 апреля 2008 года. «Магнитка», пытаясь удержать своего воспитанника, предложила ему новый контракт – с увеличенной в разы зарплатой – до 30 апреля 2007 года. Как рассказывал позже хоккеист, подпись под соглашением он поставил под серьезным психологическим давлением в августе 2006 года. Однако отправившись на тренировочный сбор в Финляндию, Малкин «потерялся» в аэропорту Хельсинки, уже на следующий день прошел собеседование в посольстве США, а 16 августа уже оказался за океаном. «Металлург» обратился в суд. В итоге арбитражный комитет ФХР запретил Малкину выступать за любые команды, кроме магнитогорской. В ноябре 2006 года федеральный суд штата Нью-Йорк отклонил иск российского клуба. В 2012 году, во время локаута в НХЛ, Малкин выступал за магнитогорский «Металлург» с капитанской повязкой.

https://dostup1.ru/society/Tolko-4-russkih-sdelali-eto-do-nego-hokkeist-iz-Magnitogorska-nabral-1000-ochkov-v-NHL_114454.html