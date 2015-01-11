Пьяный водитель протаранил дорожный знак и дерево на Южном Урале

ДТП с несколькими пострадавшими произошло в Озерске.

Авария случилась поздним вечером накануне, 14 марта.

Около 22:55 на 10-м километре автодороги Татышская «Лада Веста» вылетела с трассы в кювет, попутно сбив дорожный знак – водитель не справился с управлением в условиях снегопада. Причем машина продолжила движение и врезалась в дерево. Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, в результате пострадали сидевший за рулем 45-летний мужчина и его 52-летняя пассажирка. Они получили достаточно серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Известно, что водитель управлял авто, будучи пьяным.

Добавим, как отметили в областном ГИБДД, на трассе М-5, несмотря на мощный снегопад, сутки прошли относительно спокойно – движение для части транспорта было перекрыто до 02:00. Не было зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими

https://www.cheltv.ru/pyanyj-voditel-protaranil-dorozhnyj-znak-i-derevo-na-yuzhnom-urale/