Пьяный водитель протаранил дорожный знак и дерево на Южном Урале

ДТП с несколькими пострадавшими произошло в Озерске.
Авария случилась поздним вечером накануне, 14 марта.
Около 22:55 на 10-м километре автодороги Татышская «Лада Веста» вылетела с трассы в кювет, попутно сбив дорожный знак – водитель не справился с управлением в условиях снегопада. Причем машина продолжила движение и врезалась в дерево. Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, в результате пострадали сидевший за рулем 45-летний мужчина и его 52-летняя пассажирка. Они получили достаточно серьезные травмы и были доставлены в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Известно, что водитель управлял авто, будучи пьяным.
Добавим, как отметили в областном ГИБДД, на трассе М-5, несмотря на мощный снегопад, сутки прошли относительно спокойно – движение для части транспорта было перекрыто до 02:00. Не было зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими
https://www.cheltv.ru/pyanyj-voditel-protaranil-dorozhnyj-znak-i-derevo-na-yuzhnom-urale/
Ключевые теги: ДТП, ОГО, пьяное дтп.
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