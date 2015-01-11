Устали от грязи, слякоти и мусора в Озёрске? Интервью со Станиславом Воденко

Устали от грязи, слякоти и мусора в Озёрске?

Наверное, в этом году ни одна тема так не обсуждалась, как чистота города. Точнее проблемы с этой самой чистотой.

Мы пригласили в студию Озёрск.ру общественного советника главы ОГО по вопросам ЖКХ, Станислава Воденко, чтобы обсудить с ним итоги зимнего сезона, мусорную реформу и чтобы еще раз поговорить именно о роли общественности в решении проблем ЖКХ.

Интервью состоится в следующий понедельник.

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