Озёрск vs Современные идеи

На прошлой неделе мы опубликовали ответы специалистов Управления архитектуры и градостроительства ОГО на вопросы наших читателей о будущем дизайн-коде города. Вы можете ознакомиться с ними.

Но один блок ответов мы решили опубликовать отдельно, так как он шел в разрез с основной темой беседы. И касается он современных трендов в благоустройстве городского пространства. Идей, принципов и подходов, которые популяризируют молодые архитекторы и урбанисты и активно поддерживают активисты больших городов.

Если брать в пример Челябинск, то это, прежде всего, "Челябинский урбанист" и его последователи.

Во время интервью планировалось показалось на экране картинки и озвучить комментарии к ним, взятые из группы урбаниста - https://vk.com/chelurban. Мы остановились на нескольких спорных идеях:

покраска заборов и МАФ в черный цвет,

отказ от бордюров и заграждений,

роспись электро-шкафов.

Но напомню, интервью, в задуманном нами формате, не состоялось, мы все ответы получили в "печатном" варианте.

Перепечатывать печатаный вариант мы не стали и публикуем ответы в виде коллажей, отражающих точку зрения двух сторон.

На наш взгляд получилось интересно.

Но еще интересней... Чью сторону примут Озерчане?