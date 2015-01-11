Озёрск vs Современные идеи

На прошлой неделе мы опубликовали ответы специалистов Управления архитектуры и градостроительства ОГО на вопросы наших читателей о будущем дизайн-коде города. Вы можете ознакомиться с ними.
Но один блок ответов мы решили опубликовать отдельно, так как он шел в разрез с основной темой беседы. И касается он современных трендов в благоустройстве городского пространства. Идей, принципов и подходов, которые популяризируют молодые архитекторы и урбанисты и активно поддерживают активисты больших городов.
Если брать в пример Челябинск, то это, прежде всего, "Челябинский урбанист" и его последователи.
Во время интервью планировалось показалось на экране картинки и озвучить комментарии к ним, взятые из группы урбаниста - https://vk.com/chelurban. Мы остановились на нескольких спорных идеях:
- покраска заборов и МАФ в черный цвет,
- отказ от бордюров и заграждений,
- роспись электро-шкафов.
Но напомню, интервью, в задуманном нами формате, не состоялось, мы все ответы получили в "печатном" варианте.
Перепечатывать печатаный вариант мы не стали и публикуем ответы в виде коллажей, отражающих точку зрения двух сторон.
На наш взгляд получилось интересно.
Но еще интересней... Чью сторону примут Озерчане?
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