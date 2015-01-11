В пятницу в Челябинской области потеплеет, осадков не ожидается

В пятницу, 5 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В дневные часы по области – плюс 5-10 градусов. Ночью – минус 1-6 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 17 минут, заход - в 19 часов 38 минут. Долгота светового дня - 13 часов 21 минута. Новолуние.

По народному календарю – Никонов день.

В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц — защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

Не забывали и о воде. Крестьяне обходили родники и ключи близ деревни и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».

Именины в этот день: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей.

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