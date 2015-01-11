Капитаны и гинекологи – Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии России

Специалисты в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России – в базе вакансий Роструда на данный момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.

По словам главы Роструда Всеволода Вуколова, в основном, российские производители нуждаются в специалистах рабочих профессий. В настоящее время насчитывается более 40 тыс. открытых позиций по вакансиям слесаря, более 9 тыс. – сварщика и 8 тыс. – токаря. В строительной отрасли работодатели ищут 39 тыс. монтажников, более 19 тыс. бетонщиков и 11 тыс. плотников. В здравоохранении востребовано более 58 тыс. врачей различных специализаций, а также 31,5 тыс. медицинских сестер.

Вуколов подчеркнул, что наиболее привлекательными по уровню зарплаты являются вакансии высококвалифицированных работников в сфере промышленности, а также вакансии капитана корабля и командира воздушного судна.

«Для старшего механика в одной из рыбопромышленных компаний в Приморском крае есть предложение с зарплатой от 380 тыс. рублей. Соискатели, претендующие на позиции "капитан корабля" и "командир воздушного судна", могут подобрать для себя вакансии с зарплатой от 300 тыс. рублей», – рассказал Вуколов агентству агентству ТАСС. Он отметил, что на такой же размер зарплаты могут рассчитывать специалисты, претендующие на вакансию главного технолога винодельческого хозяйства на Кубани.

Работникам горных предприятий (инженерам, машинистам, мастерам бурового оборудования) работодатели готовы предложить зарплату порядка 200 тыс. рублей и выше.

Отрасль здравоохранения с вакансиями для стоматологов, неонатологов, акушеров-гинекологов также предлагает зарплаты до 120 тыс. рублей.

Напомним, в апреле-июне 2019 года 197 организаций в Челябинской области планируют уволить почти 2,9 тыс. сотрудников.

https://dostup1.ru/economics/Kapitany-i-ginekologi--Rostrud-nazval-samye-vysokooplachivaemye-professii-v-Rossii_115145.html