И больше не говорите, что вокруг ничего не происходит! Афиша на этот уикенд!

"Нет!" весенним авитаминозу и усталости!
"Да!" отличным и интересным выходным!
Озёрск
Все выходные:
Открытый Кубок ОГО по боксу и кик-боксингу(фулл-контакт)
Место встречи- стадион "Труд", административное здание.
6 апреля в 14.00 Торжественное открытие/Полуфинальные бои
7 апреля в 11.00 Финальные бои/Торжественное закрытие соревнования
6 апреля
11-00 ТК Родной, 15 микрорайон
Фитнес-праздник! Бесплатные мастер-классы для взрослых и детей!
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Я-коза", шутка-небылица, 5-9 лет.
18-30 ДК им.А.С.Пушкина п.Татыш
Для вас выступает вокальный ансамбль "Маэстро+". В их исполнении прозвучат песни и инструментальные композиции 80-90-х годов.
А затем мы продолжим вечер в "Караоке-клубе"!
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шикарная свадьба", 16+. Свадьба – серьезный и ответственный шаг в жизни молодой пары. Но накануне бракосочетания Билла и Рэчел случается переполох: жених просыпается рядом с незнакомой девушкой. Чтобы скрыть это обстоятельство, герои проявляют массу изобретательности. Они совершают скоропалительные проступки, попадают в нелепые ситуации и... окончательно всё запутывают! Состоится ли счастливое бракосочетание или же судьба преподнесёт очередной сюрприз?
7 апреля
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Зоки и Бада", пособие для малышей по воспитанию родителей (5+)
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Федорино горе", К.Чуковский, социально-комическая драма, 5-9 лет.
11-00 ДК "Маяк"
Веселая театрализованная программа «Фиксипелки в Шоу – классе». Вас ждет встреча с известным детским коллективом – ансамблем эстрадной песни «Шоу-класс», играми, песнями, любимыми персонажами и розыгрышем призов от «Культурно-досугового центра».
15-00 Центральная городская библиотека
фотовыставка «Люди, события, судьбы: содружество фотожурналистов представляет».
Авторы - ведущие фотографы Южного Урала, члены Союза журналистов. На выставке будут представлены работы Олега Каргаполова, Антона Гайнанова, Сергея Курзанова, Андрея Дубровина, Натальи Вольвач, Людмилы Ковалёвой, Юлии Боровиковой.
В выставке также примут участие озерские авторы: Анна Гордейко, Инна Макеева, Наталия Маркова, Евгений Гецев, Владимир Оськин, Валерий Ушаков, Александр Хаснулин, Сергей Курзанов.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Земля Эльзы". Драма на грядках (14+)
Челябинск
Все выходные:
Большой выставочный зал Государственного исторического музея Южного Урала (ул. Труда, 100)
Выставка ретро-мотоциклов "ВелоМотоЭпоха".
6 апреля
17-00 ДК Железнодорожников
Road to M-1. Южный Урал ждут зрелищные бои!
18-00 Концертный зал им.Прокофьева
Весенний beat. Клуб битломанов.
19-00 World Trade Center Chelyabinsk
Юлия Ахмедова. Сольный концерт.
Екатеринбург
Все выходные:
Ельцин центр
Мастер-классы из цикла «Земля и земляне». Ребята будут учиться нестандартно и креативно мыслить. 6, 7 апреля «Мексиканские маски».
17-00 Академия единоборств РМК
Турнир по грэпплингу Ural Grapplers PRO-3. В Екатеринбурге соберутся победители и призеры чемпионатов мира, Европы и России, чтобы разыграть медали в двух весовых категориях. Традиционно в рамках турнира пройдет два суперфайта.
7 апреля
12-00 Дворец молодежи
Спектакль «Кошки в городе» в Екатеринбурге. Московский театр кошек Куклачева.
С 14 до 20-00 Развлекательный центр «Водолей»
Anime & K-Pop fest.
Вас ждут:
Cosplay show с косплеерами из ANIME и костюмами из K-POP культуры
K-POP Cover Dance и Anime-дефиле
DJ с взрывным материалом anime и k-pop треков
Отпадный ведущий с конкурсами
Необычные гости
16-00 Екатеринбург Арена
Футбольный матч: Урал — Енисей. Турнир: Российская Премьер-Лига, 22 тур.
Александра Лебедева