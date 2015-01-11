И больше не говорите, что вокруг ничего не происходит! Афиша на этот уикенд!

"Нет!" весенним авитаминозу и усталости!

"Да!" отличным и интересным выходным!

Озёрск

Все выходные:

Открытый Кубок ОГО по боксу и кик-боксингу(фулл-контакт)

Место встречи- стадион "Труд", административное здание.

6 апреля в 14.00 Торжественное открытие/Полуфинальные бои

7 апреля в 11.00 Финальные бои/Торжественное закрытие соревнования

6 апреля

11-00 ТК Родной, 15 микрорайон

Фитнес-праздник! Бесплатные мастер-классы для взрослых и детей!

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Я-коза", шутка-небылица, 5-9 лет.

18-30 ДК им.А.С.Пушкина п.Татыш

Для вас выступает вокальный ансамбль "Маэстро+". В их исполнении прозвучат песни и инструментальные композиции 80-90-х годов.

А затем мы продолжим вечер в "Караоке-клубе"!

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шикарная свадьба", 16+. Свадьба – серьезный и ответственный шаг в жизни молодой пары. Но накануне бракосочетания Билла и Рэчел случается переполох: жених просыпается рядом с незнакомой девушкой. Чтобы скрыть это обстоятельство, герои проявляют массу изобретательности. Они совершают скоропалительные проступки, попадают в нелепые ситуации и... окончательно всё запутывают! Состоится ли счастливое бракосочетание или же судьба преподнесёт очередной сюрприз?

7 апреля

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Зоки и Бада", пособие для малышей по воспитанию родителей (5+)

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Федорино горе", К.Чуковский, социально-комическая драма, 5-9 лет.

11-00 ДК "Маяк"

Веселая театрализованная программа «Фиксипелки в Шоу – классе». Вас ждет встреча с известным детским коллективом – ансамблем эстрадной песни «Шоу-класс», играми, песнями, любимыми персонажами и розыгрышем призов от «Культурно-досугового центра».

15-00 Центральная городская библиотека

фотовыставка «Люди, события, судьбы: содружество фотожурналистов представляет».

Авторы - ведущие фотографы Южного Урала, члены Союза журналистов. На выставке будут представлены работы Олега Каргаполова, Антона Гайнанова, Сергея Курзанова, Андрея Дубровина, Натальи Вольвач, Людмилы Ковалёвой, Юлии Боровиковой.

В выставке также примут участие озерские авторы: Анна Гордейко, Инна Макеева, Наталия Маркова, Евгений Гецев, Владимир Оськин, Валерий Ушаков, Александр Хаснулин, Сергей Курзанов.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Земля Эльзы". Драма на грядках (14+)

Челябинск

Все выходные:

Большой выставочный зал Государственного исторического музея Южного Урала (ул. Труда, 100)

Выставка ретро-мотоциклов "ВелоМотоЭпоха".

6 апреля

17-00 ДК Железнодорожников

Road to M-1. Южный Урал ждут зрелищные бои!

18-00 Концертный зал им.Прокофьева

Весенний beat. Клуб битломанов.

19-00 World Trade Center Chelyabinsk

Юлия Ахмедова. Сольный концерт.

Екатеринбург

Все выходные:

Ельцин центр

Мастер-классы из цикла «Земля и земляне». Ребята будут учиться нестандартно и креативно мыслить. 6, 7 апреля «Мексиканские маски».

17-00 Академия единоборств РМК

Турнир по грэпплингу Ural Grapplers PRO-3. В Екатеринбурге соберутся победители и призеры чемпионатов мира, Европы и России, чтобы разыграть медали в двух весовых категориях. Традиционно в рамках турнира пройдет два суперфайта.

7 апреля

12-00 Дворец молодежи

Спектакль «Кошки в городе» в Екатеринбурге. Московский театр кошек Куклачева.

С 14 до 20-00 Развлекательный центр «Водолей»

Anime & K-Pop fest.

Вас ждут:

Cosplay show с косплеерами из ANIME и костюмами из K-POP культуры

K-POP Cover Dance и Anime-дефиле

DJ с взрывным материалом anime и k-pop треков

Отпадный ведущий с конкурсами

Необычные гости

16-00 Екатеринбург Арена

Футбольный матч: Урал — Енисей. Турнир: Российская Премьер-Лига, 22 тур.

Александра Лебедева