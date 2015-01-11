Важно начать дорожные ремонты вовремя, без задержек

Сегодня, в первой половине дня, глава округа Евгений Щербаков совершил рабочую поездку по Озерску, в ходе которой осмотрел ряд улиц и получил информацию УКСиБ, отвечающего за подготовку к ремонту дорожного полотн.

По Озерску руководитель муниципалитета проехал вместе со своим первым заместителем Иваном Сбитневым и начальником Управления капитального строительства и благоустройства Надеждой Беляковой. Административную команду сопровождали представители местных СМИ.

Евгений Щербаков побывал на бульваре Гайдара и нескольких улицах - Октябрьской, Семенова, Космонавтов, Герцена. Останавливался в наиболее проблемных точках, где по всем техническим нормам срочно требуется ремонт. Заслушал информацию сотрудников УКСиБ.

- Сегодня мы посмотрели те участки улично-дорожной сети, которые будут восстановлены в первую очередь для обеспечения безопасности: четыре аукциона по определению подрядчиков состоятся уже в начале мая, общая сумма заказов составит 10 млн. рублей. Затем «веерно» пройдут конкурсные процедуры по следующим лотам - еще на 15 млн. рублей (пока объемы и адреса работ уточняются), - рассказал о планах администрации глава округа. - В этом году на ремонт асфальтобетонного покрытия из местного бюджета будет выделено 27 млн. рублей – планируется, что они пойдут на восстановление не только проезжей части, но дворовых проездов и тротуаров.

Для того, чтобы максимально улучшить ситуацию с дорогами в округе, администрация обратилась за поддержкой к Губернатору Челябинской области.

- На днях мы получили информацию, что наша территория получит из областного бюджета дополнительно 15 млн. рублей, что позволит расширить географию дорожных ремонтов.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе поездки, Евгений Щербаков сообщил, что в этом году будет капитально отремонтирована дорога Озерск – Касли (в рамках Специальной экологической программы), а также начнут меняться к лучшему пешеходные зоны на проспекте К. Маркса и бульваре Гайдара.

Надежда Белякова предоставила информацию по участкам проезжей части, предназначенным для движения пешеходов:

- В бюджете Озерского городского округа, в рамках муниципальной и ведомственной программ по повышению безопасности дорожного движения, предусмотрен 1 млн рублей на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация по четырём объектам: ул. Ермолаева, 26 (МБУ ДО «СЮТ»), ул. Космонавтов,10 (ОГКИ), ул. Студенческая,7 (ОТИ НИЯУ МИФИ), Комсомольский проезд,9 (СОШ №34).

Завершая поездку, Евгений Щербаков подчеркнул актуальность вопроса и поставил задачу УКСиБ встретить сезон дорожных ремонтов максимально подготовленными, без задержек, чтобы с установлением благоприятных погодных условий и началом работы асфальтовых заводов подрядчики могли сразу приступить к делу.

Первоочередные работы по "карточному" ремонту асфальтобетонного покрытия будут выполнены на следующих участках:

- участок автомобильной дороги по ул. Октябрьская (от ул. Монтажников до пр. Карла Маркса);

- участок автомобильной дороги по ул. Космонавтов, в районе домов № 23 и № 25;

- участок автомобильной дороги по ул. Космонавтов, в районе домов № 16 и № 20;

- участок автомобильной дороги по ул. Космонавтов, в районе дома № 19;

- участок автомобильной дороги по ул. Семенова в районе дома № 10;

- участок автомобильной дороги по б. Гайдара в районе дома № 6;

- участок автомобильной дороги по ул. Герцена (от пр. Победы до ул. Свердлова);

- участок автомобильной дороги по ул. Менделеева (от пр. Ленина до пр. Победы);

- участок автомобильной дороги по пр. Объездной в районе дома № 1 в мкр. Заозерный.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39034/