В Челябинске запустили ВИЧ-мобиль для секс-работников и наркоманов

В Челябинске заработал мобильный выездной пункт для работы с группами населения, которые особо уязвимы к ВИЧ.

Мобильный выездной пункт начал работу в среду, 17 апреля. Он выезжает к группам населения, которые особо уязвимы к заражению ВИЧ-инфекцией. В этот список входят наркоманы, секс-работники, бездомные, мигранты, осужденные, уточнил генеральный директор благотворительного фонда «Источник Надежды» Алексей Тананин.

«Это те люди, которые не пойдут в обычную больницу, до которых доступ очень ограничен. Данный мобильный пункт будет хорошим инструментом для того, чтобы проводить профилактические мероприятия среди этих слоев населения. В нем будут находится консультант, медицинский работник, психолог. Больше людей узнают о своем положительном статусе, начнут принимать антиретровирусную терапию, наблюдаться у специалистов», — прокомментировал Алексей Тананин.

Сотрудники мобильного центра проводят тесты на ВИЧ. При положительном результате они назначают лечение и дают советы. В будущем благотворительный фонд планирует увеличить количество мобильных центров.

Ежегодно в Челябинской области фиксируют более 4 тыс. случаев заражения ВИЧ, сообщила заведующая отделением профилактики и социальной реабилитации Областного центра СПИД Наталья Кущева.

«Если посмотреть по статистике, то где-то 12 случаев заражения в день в Челябинской области. Это очень много, мы входим в десятку наиболее пораженных территорий РФ», — привела данные статистики Наталья Кущева.

Она добавила, что медикам сложно добраться до наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения.

http://echochel.ru/news/2019/04/17/79496/