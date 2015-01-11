В Златоусте отчеканят серебряную монету с изображением Владимира Зеленского

В Челябинской области выпустят специальную монету к инаугурации президента Украины.

Памятную монету отчеканят на златоустовском предприятии «Арт-Грани». Ее диаметр — 120 мм, весить она будет 1 кг. На аверсе разместят барельеф избранного президента Украины Владимира Зеленского и надпись «Слуга народа». Аналогичное название носит комедийный сериал с его участием. На реверсе изображены герб Украины и дата победы Зеленского на выборах — 21 апреля 2019 года.

Килограммовую монету выпустят ограниченным тиражом — всего 25 экземпляров. По словам директора компании «Арт-Грани» Владимира Васюхина, она займет место в коллекции «Мировые лидеры»: ранее златоустовские мастера чеканили изделия с изображениями президентов России, США, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и других стран.

http://echochel.ru/news/2019/04/22/79585/