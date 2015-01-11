Комиссия из Москвы едет в Челябинскую область

Комиссия из Москвы приезжает в Челябинскую область, чтобы на месте провести проверку по вызвавшему широкий общественный резонанс факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кизильском районе.

Напомним, ряд СМИ, ссылаясь по запись жительницы в своем аккаунте, обвинили медицинских работников в бездействии и отказе об отказе в госпитализации, что, по их данным, послужило причиной смерти фронтовика. Журналисты не стали брать комментарий у минздрава и выдали представленную версию за действительность.

На самом деле эта информация оказалась ложной. Мужчине стало плохо в больнице, куда он приехал на плановую госпитализацию. Были проведены все необходимые в таких случаях реанимационные мероприятия, но спасти ветерана не удалось.

Для расследования инцидента в Кизильский район из Москвы направлена комиссия в составе семи человек. В муниципалитет отправились и проверяющие из ряда органов, находящихся в Челябинске.

Больницу проверят прокуратура области и следственное управление СКР.

http://uralpress.ru/news/federaciya/komissiya-iz-moskvy-edet-v-chelyabinskuyu-oblast