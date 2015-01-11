Внимание! Разыскиваются должники!

Внимание, Федеральная служба судебных приставов разыскивает должников:

Разыскивается: Бирюков Андрей Валерьевич, 22.06.1976 г.р.

Разыскное дело: № 8/74/57/17 от 10.05.2017

Категория разыскного дела: Алименты

Всем кому, что-либо известно о местонахождении Бирюкова А.В. просьба сообщить по телефону: 8(351)255-34-95, 252-53-28, 8(351)307-33-73

Разыскивается: Зубенко Алексей Владимирович, 17.09.1980 г.р.

Разыскное дело: № 4/74/57/16 от 10.11.2016

Категория разыскного дела: Алименты

Всем кому, что-либо известно о местонахождении Зубенко А.В. просьба сообщить по телефону: 8(351)255-34-95, 252-53-28, 8(351)307-33-73.

Разыскивается: Ключин Анатолий Алексеевич, 01.01.1981 г.р.

Разыскное дело: № 26/74/57/18 от 01.01.1981

Категория разыскного дела: Алименты

Всем кому, что-либо известно о местонахождении Ключина А.А. просьба сообщить по телефону: 8(351)255-34-95, 252-53-28, 8(351)307-33-73

Разыскивается: Батюшев Максим Эдуардович, 07.09.1989 г.р.

Разыскное дело: № 32/74/57/19 от 10.01.2019

Категория разыскного дела: Задолженность

Всем кому, что-либо известно о местонахождении Батюшева М.Э. просьба сообщить по телефону: 8(351)255-34-95, 252-53-28, 8(351)307-33-73.

Разыскивается: Миргородских Дмитрий Александрович, 29.06.1976 г.р.

Разыскное дело: № 37/74/57/19 от 06.03.2019

Категория разыскного дела: Алименты

Всем кому, что-либо известно о местонахождении Миргородских Д.А. просьба сообщить по телефону: 8(351)255-34-95, 252-53-28, 8(351)307-33-73.

Разыскивается: Щербаков Леонид Александрович, 13.09.1974 г.р.

Разыскное дело: № 329/15/57/74 от 22.12.2015

Категория разыскного дела: Алименты

Всем кому, что-либо известно о местонахождении Щербакова Л.А. просьба сообщить по телефону: 8(351)255-34-95, 252-53-28, 8(351)307-33-73.

Разыскивается: Жалалов Мавлит Фахретдинович, 31.03.1974 г.р.

Разыскное дело: № 198/57/2015 от 16.01.2014

Категория разыскного дела: Алименты

Всем кому, что-либо известно о местонахождении Жалалова М.Ф. просьба сообщить по телефону: 8(351)255-34-95, 252-53-28, 8(351)307-33-73.

Разыскивается: Разаманов Ильдус Насретдинович, 18.11.1974 г.р.

Разыскное дело: № 5/74/57/16 от 26.12.2016

Категория разыскного дела: Алименты

Всем кому, что-либо известно о местонахождении Разаманова И.Н.. просьба сообщить по телефону: 8(351)255-34-95, 252-53-28, 8(351)307-33-73.