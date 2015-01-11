Ветеран посёлка Новогорный к празднику получил долгожданный подарок

Накануне 9 мая в доме ветерана Великой Отечественной войны Камиля Кабирова была установлена новая газовая плита. 7 мая фронтовика поздравили представители Советов ветеранов округа и посёлка, управления социальной защиты населения администрации, ООО «Озерская трубная компания».

Накануне Дня Победы встречать гостей Камилю Галимзяновичу помогал его младший сын Фарит. Он рассказал о героическом прошлом своего отца, показал награды, документы и многочисленные благодарности от командования за участие в освобождении советских городов в годы Великой Отечественной войны, в частности Кенигсберга и Клайпеды.

Родился Камиль Кабиров 15 февраля 1926 года в Аргаяшком районе Челябинской области. В 1943 году был призван в армию и направлен в Троицк, в лётное училище. После учёбы был назначен на должность воздушного стрелка и отправлен в Минск, откуда и начался его фронтовой путь. Воевал Камиль Галимзянович на третьем Белорусском фронте, летал на тяжёлых бомбардировщиках, завершил свой боевой путь в звании гвардии сержанта авиации. Как отметил сын фронтовика, судьба отца и военная биография очень похожа на ту историю, о которой рассказывается в художественном фильме «Хроника пикирующего бомбардировщика». Камиль Галимзянович был награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

В преддверии 74 годовщины со Дня Победы в адрес ветерана звучали поздравления, и самое главное пожелания здоровья и долголетия.

– В настоящее время в Озерском городском округе проживает 45 участников Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, с каждым годом остаётся всё меньше, – подчеркнул председатель Совета ветеранов Иван Гашев. – Этой категории ветеранов мы уделяем особое внимание. Накануне 9 мая многих из них мы поздравили на дому, совместно со специалистами управления социальной защиты вручили поздравления от президента РФ и губернатора Челябинской области. Надеемся, что те ветераны, которым позволит здоровье, примут участие в торжественном мероприятии, которое ежегодно проходит в ДК «Маяк» с участием главы округа и руководителя градообразующего предприятия.

Как пояснила специалист управления по социальной защите населения Ольга Карцева, некоторое время назад сын Камиля Галимзяновича обратился в поселковый совет ветеранов с просьбой помочь заменить газовую плиту, которая находилась в аварийном состоянии и по этой причине была отключена газовиками. На просьбу о помощи оперативно откликнулся депутат Собрания депутатов Фарит Хисамов. В течение недели для ветерана была приобретена и установлена новая газовая плита.

И, как подчеркнул председатель Совета ветеранов Иван Гашев, это не единственный пример того, что озерчане с готовностью откликаются на просьбы оказать ветеранам и их близким помощь и поддержку, особенно накануне праздника.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39317/