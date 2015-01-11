Шумозащитные экраны, освещение и набережная: Челябинск ждет масштабное преображение

В ближайшие два года в Челябинске пройдет масштабная работа по благоустройству – программы утверждены врио губернатора региона Алексеем Текслером и подтверждены финансированием.

На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году направят 431 млн рублей. На обновление 125 дворов Челябинск получит 272 млн, на 11 общественных пространств – 159 млн рублей. На «Реальные дела» в этом году направят 295 млн рублей, на которые отремонтируют тротуары и лестницы, проведут грейдирование поселковых дорог, в школах и детсадах заменят окна. Часть средств пойдет на строительство спортплощадок во дворах и ремонт проездов.

В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС приведут в порядок 20 знаковых мест города, на эти цели выделено 265 млн рублей. Преобразится площадь Революции, включая трибуны, на которых полностью заменят гранитное покрытие. Изменятся также сквер у драмтеатра, пространства на Алом поле, Бульваре Славы, площади Ярославского. Работы планируют завершить до осени 2019 года.

Около 6 млрд рублей направят на развитие улично-дорожной сети Челябинска. План работ расписан на два года: завершится строительство развязки на Братьев Кашириных и благоустройство прилегающей к ней территории. В текущем году начнутся работы на улице Дарвина и Троицком тракте, завершение строительства нового путепровода намечено на 2020 год со сносом старого моста. Также отремонтируют 18 магистралей, на 33 объектах обновят или установят освещение, заменят светофоры, установят дорожные знаки и ограждение. Появится надземный переход через улицу Худякова.

У реки Миасс появится набережная из гранита, проект проходит госэкспертизу, работы планируют завершить в мае 2020 года. Вдоль оживленных дорог установят шумозащитные экраны, а путепроводы и развязки оснастят креативным освещением, которое сделает город ярче.

Добавим, что 300 новых остановок появятся на гостевых маршрутах. Сейчас идет поиск поставщика.

https://dostup1.ru/society/Shumozaschitnye-ekrany-osveschenie-i-naberezhnaya-Chelyabinsk-zhdet-masshtabnoe-preobrazhenie_116308.html