Не просто цифры: Текслер назвал критерии оценки глав муниципалитетов в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер озвучил критерии, по которым будет оцениваться работа руководителей муниципалитетов.

Это будут те же критерии, которые установлены президентским указом об оценке эффективности деятельности губернаторов и региональных правительств.

«В списке 15 четких критериев. Это, в частности, уровень доверия к власти, наличие высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, производительность труда в различных отраслях экономики, уровень заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, ожидаемая продолжительность жизни и прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, доступность жилья и благоприятная городская среда, а также качество окружающей среды, уровень образования, ну, и соответствующее нормативным требованиям качество дорог», – напомнил Алексей Текслер руководителям муниципалитетов.

Он уточнил, что до 1 июля среди чиновников будут распространены соответствующие методички, которые слугам народа следует изучить и сделать настольными.

«Хочу, чтобы все поняли одну вещь: несмотря на то, что указ обращен непосредственно к губернаторам и региональным правительствам, эти критерии объективно будут применяться и к главам муниципальных образований в рамках ваших непосредственных полномочий. Для оценки эффективности будет введен новый критерий. Это будут не просто цифры, это будет основа для кадровых решений в отношении каждого главы», – подчеркнул Алексей Текслер.

Указ № 204 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти» Владимир Путин подписал 25 апреля 2019 года.

https://dostup1.ru/politics/Ne-prosto-tsifry-Texler-nazval-kriterii-otsenki-glav-munitsipalitetov-v-Chelyabinskoy-oblasti_116336.html