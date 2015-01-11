Несчастный случай в недостроенном здании в Озерске: официальный комментарий

Произошедшее прокомментировал Иван Сбитнев, исполняющий обязанности главы Озерского городского округа:

– Одна из причин произошедшего – это то, что подросток смог попасть в недостроенное здание. Необходимо разъяснять детям и подросткам, что посещать подобные места категорически запрещено. Этот тяжёлый несчастный случай должен стать уроком для того, чтобы впредь подобное не повторялось. В настоящее время в администрации округа создана комиссия, которая должна будет выявить причины произошедшего и определить мероприятия, которые позволят предотвратить повторение подобной беды в дальнейшем.

Напомним, 31 мая во второй половине дня в Озерске произошёл несчастный случай. С четвёртого этажа недостроенного здания женской консультации сорвался ребёнок. В результате падения мальчик получил тяжёлые травмы.

По информации специалистов Клинической больницы №71 необходимая медицинская помощь ребёнку была оказана озерскими медиками, сейчас он находится в детской больнице в Челябинске, где проходит специализированное лечение. Расследованием причин несчастного случая занимаются правоохранительные органы.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39562/