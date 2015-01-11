Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 05.06.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 05 июня 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +7 град. С

• атмосферное давление 734 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 70 %

• ветра С-З 17 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 25, Дзержинского 56п-6, Ленина2,4,6,

Гайдара 26 п-9,10, Дзержинского 63п-7, К.М. 22 п-7 с 9 до окончания

Семенова 23,25 С 9 до 13 часов

2. В сетях электроснабжения нет

3. В сетях горячего водоснабжения Победы 5, Колыванова 15,17,19 С 8ч30м до оконч

К.М.25, Дзержинского 56 п-6, К.М. 22п-7, Гайдара 26 п-9,10 Семенова 11,13,15,

Дзержинского 39 С 9 до окончания

Семенова 25 С 9 до 13 часов

Вниманию жителей округа!

5 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, усиление ветра до 22-27 м/с.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 05 июня 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода с прояснением, в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные. Ветер северо-западный 9-14 м/с, отдельные порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью плюс 3-8º, днем плюс 11-16°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: Утром и днем 4 июня, ночью и днем 5 июня с прохождением холодного фронта в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, усиление ветра до 22-27 м/с, грозы, днем 4 июня местами с крупным градом.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 191 обращений граждан.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39580/