Текслер предложил Конюхову стать послом Челябинской области по туризму

Знаменитый путешественник, писатель и художник Федор Конюхов может стать послом Челябинской области по туризму – такое предложение ему сделал врио губернатора Алексей Текслер в ходе рабочей встречи в Миассе.
«Вы путешествуете по всему миру, разрешите попросить вас рассказывать о туристических возможностях региона, с которым вас связывает давняя дружба», – сказал Текслер и подарил Конюхову кепку и значок с гербом Челябинской области.
Также глава области предложил путешественнику принять участие в туристическом автопробеге по Уралу на одноименных грузовиках и записать курс видеоуроков по туризму для молодежи.
Федор Конюхов, в свою очередь, подарил Текслеру сборник своих художественных работ. Узнав, что картины путешественника сейчас выставляются в Русском музее, глава региона предложил организовать аналогичную выставку в столице Южного Урала.
https://dostup1.ru/society/Texler-predlozhil-Konyuhovu-stat-poslom-Chelyabinskoy-oblasti-po-turizmu_117058.html
Ключевые теги: Фёдор Конюхов, Текслер, посол Челябинской области.
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