Житель Южного Урала потратил 4,5 часа, чтобы задать вопрос Путину на прямую линию

В Челябинске задали самый длинный вопрос президенту России в преддверии его прямой линии.

Как сообщил телеканал «Россия 24», самый длинный звонок приняли в Челябинском колл-центре. Местный житель задавал вопрос 4,5 часа — это столько же, сколько в 2018 году длилась сама прямая линия. Содержание данного разговора не раскрывается. В целом же жителей Южного Урала больше всего волнуют проблемы экологии, обманутых дольщиков и повышения коммунальных тарифов.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в четверг, 20 мая. К настоящему моменту по всей стране вопросы президенту задали 600 тыс. человек.

http://echochel.ru/news/2019/06/17/80320/