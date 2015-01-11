Работники предпенсионного возраста могут получить путёвку в санаторий за счет ФСС

С 2019 года Фонд социального страхования России осуществляет финансирование работодателей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в размере 30% от сумм страховых взносов вместо привычных 20% – в перечень добавлено санаторно-курортное лечение.

Теперь ФСС выделяет работодателям средства на санаторно-курортное лечение работников, которым до выхода на пенсию осталось пять и менее лет. Также на отдых могут отправиться сотрудники, которые уже вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать. На это организации могут направить дополнительные 10% или все 30% от сумм страховых взносов.

Для этого с заявлением и необходимым пакетом документов в филиалы регионального отделения ФСС нужно обратиться не позднее 31 июля 2019 года.

https://dostup1.ru/society/Rabotniki-predpensionnogo-vozrasta-mogut-poluchit-sanatorno-kurortnoe-lechenie-za-schet-FSS_117287.html