Кыштым и Озерск простился отцом Николаем

Озерско-Кыштымское благочиние постигла новая утрата.

15 июня после продолжительной тяжелой болезни скончался настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Кыштыме, митрофорный протоиерей Николай Федотов.

Будущий священник родился 8 октября 1952 года в селе Должниково Ульяновской области.

В 1973 году окончил Рязановский сельскохозяйственный техникум по специальности электрик.

В 1973-75 году служил в рядах вооруженных сил.

Женат. Четверо детей.

Диаконский сан принял 6 июля 1980 года. Хиротонию совершил епископ Калужский и Боровский Никон.

7 июля 1983 года рукоположен во иереи в Самаре архиепископом Куйбышевским и Сызранским Иоанном (Снычёвым).

Богословское образование получал на заочном отделении Екатеринбургской Духовной семинарии.

Проходил служение в Калуге, Самаре, Пензе, Саранске, Ульяновске, Екатеринбурге. С 2006 года – настоятель Свято-Никольского храма в Кыштыме.

В 1985 году удостоен права ношения набедренника, в 1986 году – камилавки, в 1987 году – наперсного креста, в 1993 году – получил сан протоиерея, в 1998 году награжден правом ношения палицы, в 2003 году награжден крестом с украшениями и, наконец, на Пасху 2016 года – правом ношения митры.

Много потрудился отец Николай в деле восстановления вверенного его попечению старинного Свято-Никольского храма в городе Кыштыме и прилегающей приходской территории.

Несмотря на возраст и слабое здоровье, отец Николай лично преподавал Основы православной культуры в общеобразовательной школе, принимал паломников.

За годы служения подготовил несколько ставленников для рукоположения в священный сан.

Его сын и зять также являются священниками: отец Иоанн Федотов служит в селе Медведево, отец Константин Семенов – в Кыштыме.

Проводить в последний путь любимого пастыря пришли как жители Кыштыма, так и озерчане. Никольский храм был переполнен. После Божественной литургии состоялся чин отпевания митрофорного протоиерея Николая Федотова. Этот чин возглавил благочинный Озерско-Кыштымского округа протоиерей Димитрий Шорин, который обратился к собравшимся со своим словом:

- Сегодня, дорогие братья и сёстры, со скорбным сердцем и мыслями о том, каким хрупким даром для нас является земная наша жизнь, под сводами храма во имя Святителя Николая Чудотворца мы с вами окружаем гроб новопреставленного настоятеля святаго храма сего – протоиерея Николая Федотова.

Со скорбным сердцем приносим мы свое последнее целование новопреставленному пастырю Церкви Божией. И сколько бы не провел здесь на земле каждый из нас, и сколько бы ни минуло лет нашей земной жизни, всё это поистине почитается за краткий миг перед лицом Вечности, Вечности которая предстоит нашей бессмертной душе, этой неуничтожимой части нашего человеческого естества.

Сегодня, принося свое последнее целование и молитвенно напутствуя в путь всея земли душу новопреставленного отца Николая, мы должны потщиться о том, чтобы прежде всего вознести ко Господу наши горячие молитвы, молитвы о том, чтобы Господь был милосерден к нему, упокоил душу новопреставленного пастыря, молиться о том, чтобы простил Господь ему всякое согрешение вольное или невольное, молиться о том, чтобы даровал ему Господь Царствие Небесное и вечный покой.

Передаю слова глубоких и искренних соболезнований и сопереживания в постигшем уходе отца Николая из земной жизни – матушке, родным, детям, сыновьям, дочерям, близким отца Николая; слова, которые приносит Высокопреосвященнейший Григорий, митрополит Челябинский и Миасский. Также слова соболезнования братии святаго храма сего, прихожанам, всем, кто в лице отца Николая потерял здесь, на земле, своего духовного наставника, духовного отца.

И какой бы тяжелой ни была эта утрата, какими бы ужасными вдруг ни стали казаться нам последствия этого, всегда внезапного, по нашим меркам, ухода из земной жизни близкого для нас человека, всё же Господь, я уверен, поддержит родных и близких, и всех, кто сопереживает им в день сегодняшний уход отца Николая.

И все мы с вами обязаны помнить, что наша с вами любовь к усопшему протоиерею Николаю не должна кануть в Лету, не должна исчезнуть, не должна уйти только лишь потому, что не стало между нами нашего горячо любимого настоятеля святаго храма сего. Но мы должны помнить, что истинная любовь – неразрушима, что истинная любовь не знает преград, что истинная любовь не знает и пределов, ибо по слову апостола Иоанна Богослова: «Бог есть любовь!».

Сегодня мы с вами будем молиться о том, чтобы Господь утешил и родных и близких новопреставленного протоиерея Николая. И, конечно, все наши молитвы в этот день – о его бессмертной душе.

Так случилось, что на исходе поминального дня, дня Троицкой Родительской Субботы, когда мы с вами уже входили в празднование великого торжества Святой Пятидесятницы, в празднование Святой Троицы, Господь призвал душу своего пастыря. И сегодня мы, с одной стороны, со слезами и со скорбным сердцем окружаем гроб новопреставленного, но, с другой стороны, сегодня мы можем выразить свою благодарность Богу, что Господь даровал нам быть и жить в одно время с отцом Николаем, общаться с ним. И в этом общении мы запомним отца Николая как доброго, искреннего, мягкого, но вместе с тем, что касалось вопросов веры, твердого пастыря и защитника основ Церкви Христовой.

Здесь, в этом храме многое, если не сказать – почти всё, связано с отцом Николаем. И становление самой жизни этого прихода, её развитие, которое, несомненно, сопровождалось его пастырскими трудами.

Господь призвал отца Николая к пастырскому служению в непростое время. Он был рукоположен тогда, когда некий руководитель советского государства обещал показать нашему народу по телевидению последнего попа. Но случилось совсем иначе. Мне довелось читать дневники уважаемого, маститого пастыря новейшей истории нашей Церкви, почти четверть века назад ушедшего из этой жизни, святителя митрополита Иоанна (Снычёва), который как раз в те годы рукополагал в пресвитерский сан нашего отца Николая, и читая эти исторические документы о тех временах, диву даешься, как можно было сердцем человеческим превозмочь все те времена, преодолеть все те рогатки и препоны, которые выставлялись на путях пастырей Церкви Христовой и правовыми и неправовыми методами. И какое горение, какую ревность надо было иметь, чтобы не в нынешние благодатные времена, а тогда, во времена тяжелые иметь желание

служить Церкви Божией, и реализовать это желание ревностными трудами несмотря ни на что!

Конечно, эти дела, эта жизнь были разделяемы и матушкой, и семьей отца Николая, без этого не бывает. Нет твердой священнической жизни, ревностного служения священника, если нет у него надежного тыла. Семья отца Николая в полной мере разделяла все труды и тяготы этого священнического служения, подчас отказывая себе в чем-то важном и необходимом, как это нам кажется с человеческой точки зрения. И, наверное, только с благодатной помощью Божией можно нести этот крест, крест священнического служения, тот крест, который с достоинством нес и отец Николай.

Сегодня мы с вами помолимся о душе новопреставленного пастыря Церкви Христовой, который так страдал, болезновал в последние дни и часы своей земной жизни.

Помолимся и о себе самих, испросим у Бога прощения, если мы во время земной жизни отца Николая что-то могли и хотели сделать, но так и не сделали, какого-то теплого слова не сказали, какого-то сердечного участия в его жизни, в его судьбе не приняли…

Помолимся, чтобы Господь простил нам эти человеческие немощи, а новопреставленному даровал нетленных благ в обителях своих Небесных…

***

«Каков поп – таков и приход», – говорят в народе.

Более двенадцати лет служил отец Николай настоятелем храма Святителя Николая Чудотворца в г.Кыштыме. За это время храм изменился до неузнаваемости и снаружи, и внутри. Сегодня он выглядит безупречно, как должен выглядеть Дом Божий.

Конечно, без помощи Игоря Алексеевича Алтушкина и возглавляемой им «Русской медной компании» это было бы невозможно, но никакой меценат и благотворитель не станет вкладывать свои средства, не убедившись в том, что их пожертвование станет ненапрасным.

Так совместной заботой настоятеля и мецената был достигнут тот потрясающий результат, который видит любой, входящий в этот небольшой, но теплый и уютный храм, в храм, из которого не хочется уходить…

Александр Волынцев