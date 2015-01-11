Как воруют деньги в пенсионном фонде

Не успела страна прийти в себя после внезапного омоложения всех поколений «недопенсионеров» на пять лет, как в информационном пространстве запахло новыми переменами.

Дело в том, что в Государственную думу на рассмотрение поступил законопроект № 722163-7 о внесении поправок в Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах (НПФ)». Автором законопроекта является Правительство РФ, а разрабатывали его совместно Минтруд, Минфин и Центробанк России.

Изменения направлены, якобы, на улучшение положения граждан, имеющих пенсионные накопления. Точнее: тем, у кого есть право на получение негосударственной пенсии из НПФ, чиновники хотят вернуть старые условия выхода на пенсию и отменить повышение пенсионного возраста.

В настоящее время пенсионная реформа не предусматривает исключений для получателей негосударственной накопительной пенсии. Они имеют право на получение выплат из своих накоплений только по достижении общеустановленного пенсионного возраста.

По мнению чиновников, такие условия делают институт негосударственной пенсии менее привлекательным.

Считается, что потенциальные вкладчики не хотят так долго ждать и начинают задумываться о других источниках доходов в старости, а потому объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) уже начал сокращаться.

Их владельцам, а также государству, которое контролирует эту сферу, невыгодно такое положение дел.

Поэтому было принято решение вернуть возраст выхода на негосударственную пенсию: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет.

Читаешь такие сообщения и невольно думаешь: что они там в своих москвах курят?

Неужели не понятно, что «объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды начал сокращаться» не потому, что кто-то из потенциальных пенсионеров «не хочет долго ждать», а совсем по другим причинам.

Главной же из этих причин стала банальная кража пенсионных денег со счетов граждан, «доверчиво доверивших» свои пенсионные гроши «негосударственным пенсионным фондам».

Как это происходит?

О! Очень тактично, бесшумно и беспыльно.

Вот один мой знакомый пенсионер, ставший в свое время клиентом негосударственного пенсионного фонда «С****р», вспомнив, что не получил в привычное время привычного ежегодного отчета, решил заглянуть в свой личный кабинет на интернет-портале данного фонда.

В личном кабинете его ожидало сообщение, гласящее помимо прочего:

«…В 2018 году на доходность негосударственных пенсионных фондов негативно повлиял ряд факторов. В первую очередь это снижение стоимости облигаций из-за повышения ключевой ставки в сентябре 2018 года, ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках и геополитических факторов…»

Жизненный опыт подсказал моему пенсионеру, что если речь зашла об «ухудшении ситуации на глобальных финансовых рынках и геополитических факторах», значит, перефразируя классика, «грабить будут».

И точно.

В графе о ежегодном начислении процента (около двух тысяч рублей) стояло минус 18 тысяч рублей.

Вернувшись к письму от генерального директора НПФ, пенсионер обнаружил фразу:

«…Сейчас в судах рассматривается несколько исков в связи с неисполненными обязательствами по выкупу из портфеля НПФ ценных бумаг. Мы рассчитываем, что разбирательства завершатся в пользу НПФ «С****р», тогда средства от выкупа ценных бумаг (около 20 млрд руб.) будут восстановлены в качестве доходности на клиентских счетах по итогам 2019 года. В этом случае доходность по счетам клиентов НПФ «С****р» в 2019 году может быть существенно выше, чем в других пенсионных фондах…»

То есть данный фонд неудачно крутил деньги пенсионеров и «потерял» (так это теперь называется?!) 20 млрд рублей, а расплатились за это клиенты фонда со своих счетов? Очень мило! Курочка по зернышку…

А уж от обещания, что «доходность по счетам клиентов НПФ «С****р» в 2019 году может быть существенно выше, чем в других пенсионных фондах» откровенно запахло чем-то вроде «МММ» Мавроди.

И после этого правительство надеется заманить в подобные «пирамиды» граждан своей страны под обещание «скинуть пятёрочку» с пенсионного возраста?

После всего этого доверять инициативам родного (для кого-то) правительства смогут только самые законченные и клинические… оптимисты.

Хорошей пенсии нам всем!

Александр Волынцев