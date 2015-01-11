Проект «Открытый формат» получил поддержку от ПО «Маяк»

Центр культуры и досуга молодёжи «Мир» стал одним из победителей конкурса социальных проектов ФГУП «ПО «Маяк». Основной целью проекта "Открытый формат" стало приобретение новой музыкальной аппаратуры.

Новое оборудование позволит реализовать творческий потенциал молодежи Озерского городского округа, проводить мероприятия для бойцов Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом», организовывать молодежные площадки в рамках городских мероприятий.

Благодаря социальному проекту «ПО «Маяк» была приобретена новая, современная аппаратура: акустическая система, басовый комбоусилитель, ударная установка из пяти барабанов, набор тарелок, микшерский пульт, 18 каналов, сабвуфер, микрофоны и микрофонные стойки. Прежняя звуковая аппаратура проработала долгие годы. За это время она устарела как физически, так и «морально»: технические функции стали неактуальны. И это при том, что центр «Мир» является репетиционной базой для рок-групп. Кроме того, в зимний и летний трудовой семестр здесь проходят творческие события бойцов всероссийской студенческой стройки «Мирный атом».

– Как бюджетной организации, нам непросто получить новое оборудование, это достаточно сложная и долгая история. Поэтому мы приняли решение правильно оформить свою идею и подать заявку на конкурс социальных проектов, который ежегодно объявляет ФГУП «ПО «Маяк». Свой проект мы назвали символично: «Открытый формат». Это означает, что мы действительно открыты, и уже на новом оборудовании готовы развивать творческий потенциал молодежи. Это новый шаг, который для нас очень важен, – рассказывает автор проекта Ирина Соловьева.

Новое оборудование уже опробовали. В молодёжном центре «Мир» состоялся фестиваль молодежного творчества, который решили посвятить Дню города, 71-й годовщине ФГУП «ПО «Маяк» и Дню молодежи. Первыми аппаратуру испытали как местные рок-группы, так и студенты строительных отрядов.

Источник «Вестник Маяка».