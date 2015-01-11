Почти четверть снятых с южноуральцев клещей заражены боррелиями

В Роспотребнадзоре рассказали, какие инфекции переносят кровососущие.

С начала сезона в лабораториях Челябинской области исследовали 6800 клещей. Почти 23 % из них оказались носителями боррелий, 1,3 % заражены вирусом клещевого энцефалита, 2,3 % — эрлихиями, 1,2 % — анаплазмами.

Известно, что боррелии вызывают болезнь Лайма, при которой поражается нервная система. Инфекция бактериальная, поэтому лечится исключительно антибиотиками. Вакцины против боррелиоза не существует. Эрлихии и анаплазмы также относятся к бактериальным возбудителям, антибактериальную терапию при заражении следует начать как можно раньше.

Не заболеть клещевым энцефалитом или перенести его легче помогает вакцинация (если нет противопоказаний). В Челябинской области бесплатно прививают детей 3-4 лет и ревакцинируют школьников, привитых в прошлом году, и учащихся первых и вторых классов, получивших вакцину ранее. За счет муниципальных бюджетов прививают всех остальных школьников и детей групп риска. Первая вакцинация состоит из трех прививок в течение года. Ревакцинацию проводят раз в три года.

По данным регионального Роспотребнадзора на конец июня, от энцефалита привиты более 143 тысяч южноуральцев, в том числе 96 930 детей. В прошлом году от укусов клещей пострадали более 20 тысяч жителей региона. Из них 78 человек, в числе которых трое детей, заболели клещевым энцефалитом, один погиб. Все заболевшие были непривитыми. Боррелиоз перенесли 97 южноуральцев.

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