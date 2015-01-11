«Егоза» ищет лидера!

Горнолыжный комплекс "Егоза" объявляет конкурс на должность генерального директора. Требования: - опыт руководящей деятельности; - знание основ бухгалтерского учета, делопроизводства, работы с кадрами, гражданского права, эксплуатации машин и механизмов; - любовь к горнолыжному спорту; - личный транспорт. Желательно проживание в городе Кыштым или Озёрск. Резюме направлять по электронному адресу adm@glk-egoza.ru в срок до 25 июля. Телефон для справок 8 (35146) 2-41-24 с 8:00 до 17:00

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