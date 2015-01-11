Многие туристы предпочитают отдыху на пляже путешествия в загадочные места, которые окутаны легендами и тайнами, а нахождение в них и вовсе вызывает неподдельный страх или изумление. В Челябинской области таких мест немалое количество.

Самсонкин гроб

Камень необычной формы и загадочного происхождения находится недалеко от Кыштыма. Кусок гранита 3 метров длиной одним напоминает гроб, другим – лодку. Старожилы рассказывают трагическую легенду о Самсонкином гробе. Жил-был честный парень Устин. За могучую силу его прозвали Самсоном. Он безответно влюбился в девушку Дуню, за что его убили. В память о молодом человеке люди выдолбили из гранита гроб и поставили прямо на проезжей дороге. По другой легенде в гробу похоронены влюбленные, сбежавшие от злого барина. И еще одна прозаическая версия: в середине прошлого века в этом месте делали дорогу и нашли камень причудливой формы. Его не стали убирать, а просто бросили. Но все-таки не исключено, что камень использовался в прошлом в культовых целях. Возможно, он не лежал, а стоял, как менгир.

Ахуновский Стоунхендж

Памятник находится неподалеку от села Ахуново на границе Челябинской области и Башкирии. Ахуновский Стоунхендж – это 13 гранитных камней. Восемь из них располагаются по кругу, еще четыре немного в стороне. В центре главного камня рисунок растущей луны. Археологи в этом месте проводили раскопки. Ими были найдены осколки керамических сосудов XV-XII вв. до н.э. и предметы из яшмы из эпохи верхнего палеолита.Специалисты утверждают, что это место использовалось населениями черкаскульской и межовской культур в эпоху бронзы, во второй половине II тыс. до н.э. А так же это место считается одним из самых крупных мировых астрономических событий.

Лешачья гора

В зауральской Челябинской области почти в самом центре Карагайского бора располагается гора Лешачья. Высота этой горы -514 метров над уровнем моря. Вокруг этой горы ходит большое количество мифов и легенд. Самые распространенные – о том, что собирались на шабаши ведьмы, они съезжались чуть ли не со всей земла и в определенный день проводили ритуалы. До революции даже охрану специальную выставляли около этой горы. Перед праздниками Коляды и Ивана Купалы контролировали, чтобы ни одна женщина туда не прошла и не совершила какой-нибудь обряд. Такие рассказы вызывают неподдельный интерес у туристов. Кроме того, именно в этом месте перестает работать любая техника и навигационное оборудование.

Движущийся камень в Межозерске

Необычный камень находится в Верхнеуральском районе, около села Межозёрный. По словам очевидцев, этот камень поворачивается. Один из туристов обратил внимание, что за год камень приподнялся, а еще спустя полгода принял вертикальное положение. Камень овальной формы, крупногабаритный, соответственно, человек вручную повернуть его вряд ли сможет. Несмотря на передвижения камня, каких-либо легенд связанных с этим местом нет. Однако такой камень не единственный. В Ярославской области есть такой же движущийся объект «Синь-Камень».

Миасская аномальная зона

Переносимся в окраину Миасс. Здесь около Уральской гряды есть место, где, по словам очевидцев, можно испытать неподдельный ужас.

У специалистов на этот счет мнение разделяется: геологи считают, что все дело в карстовых провалах, а специалисты по аномальным зонам связывают с близостью ракетного центра им. В. П. Макеева.

В ракетном центре создали «зеркала Козырева», с помощью которых планировались путешествия в другие миры. Ни один эксперимент с этим устройством не был доведен до конца – испытуемые переживали странные психофизические ощущения, чувствовали себя перенесенными в иные миры.

https://www.cheltv.ru/top-5-ezotericheskih-mest-sily-chelyabinskoj-oblasti/