Почувствовать себя семьей

Сегодня создать приход – проще простого. Собрал группу единоверцев, получил благословение правящего архиерея, оформил необходимые документы, зарегистрировал и… Всё. А вот на создание общины уйдет неизмеримо больше времени. Может быть, вся жизнь.

Например, архимандрит Савва (Мажуко) так размышляет о сегодняшнем положении дел в Церкви:

«Церковь наша – Единая Святая, Соборная и Апостольская – есть большая семья. Это общение людей, которые собираются вокруг Христа, это единение в вере, это радость, которая сообщается от взгляда к взгляду, от лица лицу, это ликование перед лицом Божьим.

Я говорю эти слова и сам себе не верю. На самом деле так? Церковь на самом деле едина? Если мы будем честны, мы скажем, что, к сожалению, очень часто Церковь наша или наша церковная община – это община одиночек, как ни парадоксально звучит эта фраза. Кажется, община – это общение, но каждый сам по себе, каждый сам за себя.

В начале 1990-х годов, когда моя страна, начала разваливаться, я, воспитанный в в каком-то единстве, вдруг столкнулся с тем, что наше общество, наша школа, наш класс как-то стал рассыпаться. Я не знаю, связано ли это с распадом Советского Союза, может быть, это процессы, которые шли параллельно.

Видимо, эта манера или привычка к одиночеству, вернее – к обособленности, дала свои плоды, и мы стали относиться к этому, как к норме. Нас не интересует, что происходит со страной, с Церковью, даже с семьей. Мы стали безразличны и холодны. И в Церкви эта болезнь чувствуется, как нигде – очень агрессивно, очень тяжело. Потому что Церковь – это не команда одиночек, это семья и община.

Но если мы внимательно и честно присмотримся к своим церковным взглядам, к своему церковному поведению – у нас у каждого свое личное дело. У нас есть наш личный батюшка. Причастие – это мое личное дело; исповедь – это мое личное дело; крещение – это мое личное дело. Какой я посещаю храм, когда, как – это мое личное дело. Может быть, в это воскресенье я пойду в этот храм, в другое – в другой. Что там происходит в Церкви? Может быть, там собирают помощь бедным детям или старикам, может быть, там проходят какие-то важные лекции, семинары – меня это не интересует. Потому что я беру то, что мне нужно, никому не мешаю, никому не причиняю зла, но я не хочу себя отождествлять ни с какой общиной.

Это поведение – предельно не христианское, потому что Причастие – не личное дело, богослужение – не личное дело. Если ты пришел в Церковь, ты приобщаешься общине, а не получаешь ритуальные услуги. Церковь не для того, что удовлетворять наши религиозные потребности, даже очень возвышенные. Она для того, чтобы людей-одиночек сплотить в семью, научить дружить, быть вместе, ценить общее дело, быть ответственными друг за друга, не безразличными и очень чуткими ко всякой неправде и лжи, к несправедливости…»

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска растил свою общину с первых дней своего существования. И среди множества дел, за двадцать с лишним лет прожитых вместе, особое место занимает семейный слет «Илиотропион».

В этом году десятый раз взрослые и дети отдыхали в палатках на берегу озера. На этот раз снова выбор пал на озеро Увильды.

Слет – это не организованное безделье. Слет – это прекрасный повод снова и снова почувствовать себя сплоченной приходской семьей, то есть – общиной. Той самой общиной, ради которой и строятся храмы.

Программа слета была обширной.

Были здесь и «травяные» уроки (в увлекательной форме дающие младшим школьникам основы научного подхода к ботанике).

Было и наблюдение за временем, и изготовление песочных и солнечных часов из подручных материалов

Познакомились с Царевной-Лягушкой и понаблюдали за ее поведением в естественной для нее среде обитания.

Побывали на экскурсии в Беспаловском, Губернском и Кузнецком где посетили храмы, парк Победы, павлинью и страусиную фермы.

Было, конечно же, и купание в озере (какой слет без него?), зарядка, игры, чтение, посиделки у костра, рисование, каллиграфия и плетение на коклюшках, сбор ягод, квест с поиском сокровищ… И просто жизнь на природе. На той самой реальной природе, которой так не хватает сегодня в стремительно виртуализируемом мире.

Александр Волынцев