«Озерск без галстука» — это прямой диалог с властью

Новая группа в социальной сети «ВКонтакте» начала работать всего неделю назад и уже получила поддержку главы округа Евгения Щербакова и заслужила внимание жителей.

Суть проекта очень проста: любой пользователь интернета может написать обращение и получить на него мгновенный отклик от специалистов администрации и главы округа. Таким образом, долгая процедура с оформлением официальных запросов и хождением по кабинетам с жалобами на городские проблемы превращается в прямой диалог с властью.

На новый сервис подписались порядка 3000 человек. За несколько дней работы «Озерск без галстука» опубликовал более 100 постов от озерчан, которые жалуются на состояние дворовых проездов, детских площадок, проблемы в сфере ЖКХ и уличное освещение. Каждый сигнал обязательно «долетает» до адресата, а часть проблем удается устранить через 2-3 дня после обращения. Например, по просьбам читателей сервиса, дорожники прибрали за собой мусор на улице Мира в Татыше, электрики починили освещение на проспекте Победы, а коммунальщики устранили прорыв трубы на улице Блюхера. Список решенных вопросов публикуется несколько раз в неделю.

Проект «Озерск без галстука» получил поддержку главы округа Евгения Щербакова и генерального директора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева.

- «Озерск без галстука» - это реальная помощь и жителям города, и властям: озерчане могут без бюрократических проволочек обратиться с проблемами к нам, а мы – посмотреть на ситуацию глазами горожан, - подчеркивает глава округа Евгений Щербаков. – Своим заместителям и начальникам управлений я поручил активно включиться в эту работу и реагировать на каждое обращение, не оставлять озвученные проблемы без внимания.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40138/