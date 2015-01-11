Отдыхайте весело и позитивно! Лето на дворе!

Не стоит грустить! Лето ещё вернётся! Поднимаем себе настроение, ищем развлечение!

Озёрск

Все выходные:

ткРодной: работа детского развлекательного центра "Веселандия", а также контактной зоовыставки "Джуманджи"!

Городской парк: лодки и катамараны напрокат с 10 до 22-00!

Детский парк: с 11 до 19-00 работают аттракционы!

4 августа

Регистрация с 10 до 11-30, старт в 12-00, Городской парк

"Полоса препятствий"! Собирайте команду из 4-х человек, регистрируйтесь! Старт от Центральной клумбы ПКиО. Участие бесплатное.

Миасс

4 августа

На курорте «Солнечная долина» Трейловый забег "SunnyRun".

Трейловый забег с элементами горного бега представляет собой дистанции: 7 и 21км, вертикальный километр с набором высоты 220 метров, а также детская дистанция с набором 30 м и протяженностью 300 м.

Челябинск

3 августа

С 11 до 13-00, площадка Центра Спорта и Отдыха

"Зеленый праздник", посвященный заботе о будущем нашей планеты.

С 11 до 19-00 Парк Гагарина

ФRЕШ FEST - фестиваль активного образа жизни! Здесь вас ждет самый настоящий гастрономический вояж, музыка, кино, и много всего интересного!

Екатеринбург

Все выходные:

С 12 до 21-00, Литературный квартал

Уже шесть лет подряд на «Гастроном» съезжаются передовые рестораны, фуд-проекты и фермеры. В этом году фестиваль состоится 3-4 августа и впервые пройдет под лозунгом «без одноразового пластика».

3 августа

С 10 до 23-00, конноспортивный клуб «Белая лошадь»

Global Rainbow Fest! Самый яркий мультиформатный фестиваль Урала. Каждый человек имеет право на мини-кругосветное путешествие. Фестиваль, дает возможность посетителям окунуться в культуру других континентов, находясь в экологически чистом месте. Сергей Светлаков, Алла Михеева, Елена Темникова, Мгзавреби и другие.

3 августа

16-00 Екатеринбург Арена

Футбольный матч Урал — Ростов.

Александра Лебедева