Отдыхайте весело и позитивно! Лето на дворе!

Не стоит грустить! Лето ещё вернётся! Поднимаем себе настроение, ищем развлечение!
Озёрск
Все выходные:
ткРодной: работа детского развлекательного центра "Веселандия", а также контактной зоовыставки "Джуманджи"!
Городской парк: лодки и катамараны напрокат с 10 до 22-00!
Детский парк: с 11 до 19-00 работают аттракционы!
4 августа
Регистрация с 10 до 11-30, старт в 12-00, Городской парк
"Полоса препятствий"! Собирайте команду из 4-х человек, регистрируйтесь! Старт от Центральной клумбы ПКиО. Участие бесплатное.
Миасс
4 августа
На курорте «Солнечная долина» Трейловый забег "SunnyRun".
Трейловый забег с элементами горного бега представляет собой дистанции: 7 и 21км, вертикальный километр с набором высоты 220 метров, а также детская дистанция с набором 30 м и протяженностью 300 м.
Челябинск
3 августа
С 11 до 13-00, площадка Центра Спорта и Отдыха
"Зеленый праздник", посвященный заботе о будущем нашей планеты.
С 11 до 19-00 Парк Гагарина
ФRЕШ FEST - фестиваль активного образа жизни! Здесь вас ждет самый настоящий гастрономический вояж, музыка, кино, и много всего интересного!
Екатеринбург
Все выходные:
С 12 до 21-00, Литературный квартал
Уже шесть лет подряд на «Гастроном» съезжаются передовые рестораны, фуд-проекты и фермеры. В этом году фестиваль состоится 3-4 августа и впервые пройдет под лозунгом «без одноразового пластика».
3 августа
С 10 до 23-00, конноспортивный клуб «Белая лошадь»
Global Rainbow Fest! Самый яркий мультиформатный фестиваль Урала. Каждый человек имеет право на мини-кругосветное путешествие. Фестиваль, дает возможность посетителям окунуться в культуру других континентов, находясь в экологически чистом месте. Сергей Светлаков, Алла Михеева, Елена Темникова, Мгзавреби и другие.
3 августа
16-00 Екатеринбург Арена
Футбольный матч Урал — Ростов.
Александра Лебедева