Выпускной у контрактников

Для кого-то лето – время поступления в учебные заведения, а для кого-то – время завершения обучения.

Выпускники учебного батальона 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск Национальной гвардии получили первые свидетельства о военном образовании. Происходило это на плацу, в торжественной обстановке.

Кроме того, в соответствии с приказом командира соединения №129 от 31.07.2019 были отмечены наиболее отличившиеся военнослужащие, проявившие разумную инициативу при исполнении воинского долга и отличные показатели по результатам сдачи итоговой аттестации.

Молодые контрактники тут же на плацу продемонстрировали полученные в учебном батальоне навыки рукопашного боя и строевой подготовки. Надо сказать – впечатляет.

Затем к молодому пополнению профессиональных военнослужащих обратились командир 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск Национальной гвардии, кавалер двух орденов Мужества, генерал-майор А.А. НИКУЛ; помощник командира 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск Национальной гвардии по работе с ветеранами подполковник в отставке А.А. ТРУШАЧКИН; клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска иерей Кирилл КУДРЯШОВ.

Торжественную часть завершило фотографирование выпускников на память: бойцам предстоит разъехаться по разным частям дивизии, и эти фотографии станут первыми в их армейских альбомах. И далеко не последними.

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев