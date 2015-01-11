Навстречу бизнесу. Трехгорный получит статус ТОСЭР

Трехгорный скоро получит специальный статус. Город сделают территорией опережающего социально-экономического развития. Тогда бизнесмены смогут рассчитывать на льготы и открывать предприятия, а значит, создавать новые рабочие места.

Уже готовится заявка в правительство страны. Об этом заявил глава региона во время визита в Трехгорный. Статус ТОСЭР ранее получили Миасс, Бакал, Верхний Уфалей и две “запретки”- Снежинск и Озерск.

“Здесь я вижу, в том числе, дополнительные перспективы в виде создания новых рабочих мест, дополнительных налогов, которые пойдут в том числе для развития городской инфраструктуры”, – отмечает глава Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер также осмотрел школу. На заднем дворе учреждения возведут стадион. В местной больнице сделают капитальный ремонт: из-за особого статуса в городе не работает программа “Земский доктор” – есть дефицит медиков. Решит проблему региональная программа по привлечению специалистов небольшие населенные пункты. Ее должны разработать до сентября.

https://www.cheltv.ru/navstrechu-biznesu-trehgornyj-poluchit-status-toser/