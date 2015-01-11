Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 20.08.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня вторник 20 августа 2019 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 17 град. С
• атмосферное давление 746 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 94 %
• ветер Северо-Восточный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1. В сетях холодного водоснабжения Победы 17, К.Маркса 20 п-4, Луначарского 23 п-1, Гайдара 11 п-4, Гайдара 22 п-4.5,
Матросова 18 с 9 до окончания
Ленина 53, Победы 6,37, Набережная 21п-5, Музрукова 42 с 9 до 12 часов
Семенова 7 с 9 до 13 часов
2. В сетях электроснабжения Гайдара 16,21 С 9 до 13 часов
3. В сетях горячего водоснабжения Матросова 34 Гайдара 24,26,28 с 8 до окончания
К.Маркса 20 п-4, Луначарского 23 п-1, Гайдара 11п-4, Гайдара 22 п-4,5, Матросова 18 С 9 до окончания
Ленина 53, Победы 6,37, Набережная 21п-5, Музрукова 42, Октябрьская 17 С 9 до 12 часов
Семенова 7, Калинина 4 с 9 до 13 часов
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает:
Места для массового отдыха на водоемах:
- пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;
- пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7;
- пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;
- пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома № 28;
- пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».
Места опасные для купания:
- каменный карьер в районе УПТК;
- карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского,
- пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса,
- озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым,
- прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный.
Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните по номеру 112 (для абонентов сотовой связи).
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,10
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 20 августа 2019 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью в северных районах небольшие, местами умеренные дожди, грозы, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в северо-восточных районах до сильных, местами грозы, возможен град, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный, восточный, днем в западных и южных районах западный, северо-западный 2-7 м/с, днем отдельные порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью плюс 15-20º, при прояснении до плюс 12º, днем плюс 19-24º, на юге плюс 27-32º.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Паводковая обстановка: в норме.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, ухудшения видимости при осадках, потери курсовой устойчивости при боковом ветре, а так же нарушением скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 209 обращений.
http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/40300/