Мышеловка захлопнулась. Российские банки смогут блокировать карты при сомнительных переводах

Ассоциация банков России планирует принять поправки к закону «О национальной платежной системе». Теперь кредитные организации смогут блокировать карты пользователей при поступлении на них сомнительных переводов.

Теперь если банк – получатель заподозрит, что деньги на счет перевели незаконным путем, он имеет право заморозить перевод или заблокировать карту, ограничив таким образом списание средств. Владельцу «пластика» придется подтвердить законность транзакции.

Специалисты ассоциации банков объясняют, что такие меры помогут воспрепятствовать переводу средств по поддельным картам и отмыванию денег. Однако некоторые эксперты считают, что это может стать проблемой для многих добросовестных клиентов.

27 августа состоится заседание комитета по информбезопасности, на котором хотят обсудить новые поправки к закону.

https://www.cheltv.ru/myshelovka-zahlopnulas-rossijskie-banki-smogut-blokirovat-karty-pri-somnitelnyh-perevodah/