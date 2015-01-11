Депутаты поддержали предложение Алексея Текслера по снижению ставки транспортного налога

Размер транспортного налога для маломощных автомобилей и мотоциклов в Челябинской области будет снижен на треть.

Соответствующий проект закона о снижении налоговой нагрузки на недорогие транспортные средства внес в региональный парламент глава области Алексей Текслер.

21 августа депутаты комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам одобрили изменения в закон Челябинской области «О транспортном налоге».

По мнению спикера, председателя бюджетного комитета Владимира Мякуша, закон о транспортном налоге имеет общественно-политический резонанс. Это послабление коснется как физических лиц, так и организации.

Владимир Мякуш отметил, что региональные власти на протяжении многих лет проводят работу по снижению налоговой нагрузки на жителей.

«Если вспомнить историю, в начале мы дали льготу пенсионерам, которые имеют автомобили мощностью до 150 лошадиных сил. Затем мы предоставили льготу пенсионерам, имеющим машины мощностью до 180 лошадиных сил», - напомнил Владимир Мякуш.

Накануне депутаты комитета по бюджету и налогам рассмотрели законопроект, который позволяет уменьшить налоговую нагрузку на владельцев автотранспорта, имеющих в собственности легковые автомобили (с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно) и мотоциклы и мотороллеры (мощностью до 36 лошадиных сил включительно).

Предлагается снизить на 33% ставки транспортного налога для автомобилей с мощностью до 100 лошадиных сил включительно – с 7,7 рубля до 5,16 рубля.

Владельцы автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил смогут платить налог 13,40 рубля вместо нынешних 20 рублей.

Транспортный налог на мотоциклы с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил (включительно) предлагается уменьшить с 4,6 до 3,08 рубля. Для мотоциклов мощностью двигателя свыше 20 лошадиных сил и до 35 включительно и мотоциклов мощностью свыше 35 и по 36 лошадиных сил) ставка снизится с 7,7 до 5,16 рубля.

«Эта льгота коснется более одного миллиона жителей Челябинской области, имеющих автотранспорт», - подчеркнул Владимир Мякуш. Льгота будет предоставлена физически лицам, так и организациям. Спикер подчеркнул, что в Челябинской области после принятия законопроекта будут установлены самые низкие ставки по налогу в УрФО для легковых автомобилей и мотороллеров.

Пониженные налоговые ставки планируется ввести уже с 1 января 2019 года.

В результате принятия законопроекта областной бюджет может недополучить в 2019 году – 5,5 миллиона рублей, с 2020 года - не менее 303,3 миллиона рублей ежегодно. Но областные власти готовы пойти на этот шаг, учитывая жалобы жителей на плохое состояние дорог в регионе. «Думаю, южноуральцы позитивно оценят эту инициативу Алексея Текслера и поддержку депутатов Законодательного собрания», - сказал Владимир Мякуш. Кроме того, будет увеличен и объем финансирования на дорожное строительство, чтобы привести в порядок региональные дороги.

Напомним, в декабре 2018 года парламентарии утвердили льготную ставку транспортного налога для пенсионеров, граждан предпенсионного возраста и многодетных семей в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно (ранее было до 150). Льгота (в размере 1 рубль с каждой лошадиной силы) предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика. Это касается также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 кВт) включительно.

В январе 2019 года депутаты увеличили предел мощности транспортного средства (до 180 лошадиных сил включительно) для установления льгот по транспортному налогу для ряда других категорий. Полностью освобождены от уплаты налога граждане, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды I и II групп, инвалиды боевых действий, семьи с детьми-инвалидами, Героями Советского Союза и Российской Федерации, имеющие автомобили мощностью до 180 лошадиных сил.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/deputaty-podderzhali-predlozhenie-alekseya-tekslera-po-snizheniyu-stavki