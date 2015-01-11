Озёрск атакован

Ряд общественных мест Озёрска подвергся атаке. Информационной атаке. Точнее, залповому сбросу печатной продукции.

Накануне губернаторских выборов многие привычно проигнорировали появление очередных залежей издательских изысков, щедро рассыпанных по скамейкам города. Однако, наиболее любопытствующие озерчане, полистав журнальчики, оказались в некотором недоумении: нет, это не предвыборные программы очередных отцов народа.

Что же это? Хорошая бумага, явно дорогостоящая полиграфия и пухлая упитанность издания не могла не заинтересовать в происхождении данного явления. При ближайшем рассмотрении журнала удивила мешанина из цитат авторов, представляющих разные вероисповедания. Этот религиозный «интернационал», собранный под одной обложкой, видимо, был призван заинтересовать максимальное число читателей.

Журнал этот – продукт издательского центра «Благодарение» некоего Рами Блекта. Как сообщает вездесущий интернет, «…В настоящее время тираж журнала достиг нескольких сот тысяч, после первого его выпуска появились постоянные читатели во многих городах России, Израиля, Германии, Украины, Казахстана, Австрии, Франции, Литвы, Канады, США, Бельгии, Англии, Латвии, Азербайджана и даже в Новой Зеландии и ЮАР. На сегодняшний день общий тираж более 1 600 000 экземпляров. Издаётся журнал в России, Израиле, Германии, Канаде, Украине и Казахстане».

Кто же стоит во главе данного «бестселлера»? Как поведал все тот же интернет, «просветленный гуру», он же «вознесенный Мастер» – Рами (он же Павел) Блект, уроженец Узбекистана, 1972 года рождения, ныне «израильский психолог и астролог, доктор психологии, ведический астролог, философ и теолог». Прекрасный боекомплект для активной деятельности в сфере «околодуховного» бизнеса.

Есть в сети и отзывы от общения с данным деятелем.

Ната К. делится на страницах одного из форумов своей историей с Рами-Павлом.

«В 2009 году он почтил своим присутствием наш город. Кого только не видали старые камни моего города!.. Но речь сейчас не об этом. Тогда приехал Рами Блект. Заявил себя астрологом, Учителем и т.д. и т.п. Дал две лекции (в пределах 20 баксов за каждую) и один тренинг за 70. Еще частные консультации. Частные консультации стоили дорого – около 300 зелененьких. У меня в то время было очень отчаянное положение. Семья развалилась, я все потеряла. Пошла на его лекции. /…/ Так как я находилась в отчаянном положении, то нашла деньги (в долг, конечно же) и повела своего сына к Блекту на прием. Надеялась, что он поможет мне разобраться с тем, какую профессиональную специализацию выбрать моему сыну. И вообще, мне было так плохо, что я надеялась на помощь. Встреча наша длилась только 20 минут. 300 баксов за 20 минут – когда я об этом сейчас вспоминаю, то думаю, что я была безумна! Да, умеют люди делать деньги. Я вовсе не говорю о том, что услуги такого рода должны быть бесплатны. Вовсе нет! Но взяв такие деньги, нужно честно помочь человеку. Так я полагаю. Безусловно, что помощь может заключаться вовсе не в материальной стороне вопроса. И помогать нужно душе. Какой смысл отнять последние средства у отчаявшегося человека и никак ему не помочь? Запись этой встречи у меня есть. Я слушаю сейчас и многое понимаю из того, что со мной тогда происходило. Конечно, я говорила глупости и была охвачена отчаянием, горем и другими негативными чувствами. Так ведь часто происходит - человек задыхается от горя и надеется на помощь. Этим пользуются те, кто помощи реальной не оказывает, но отнимает средства, пообещав ее. Мой случай еще не самый плохой. К нему на прием пошла женщина, больная раком, так он ее выгнал, потому что она портила ему ауру (он так заявил ей). Деньги же ей не вернули…»

В общем-то, ничего удивительного в этой истории нет, потому что (как сообщает кандидат философских наук Алексей Воат, г.Москва) «…в настоящее время особую популярность в мире получила самая широко рекламируемая современная религия «Нью-Эйдж», представляющая собой одновременно социальное и религиозное движение, активно использующая оккультную идеологию и практику. В рамках данного движения действует множество сект, различных оккультных групп и течений, микросект и объединений, среди которых успешно функционирует в издательский центр «Благодарение».

Основная вербовка в организацию происходит через распространение журналов «Благодарение» по подъездам, школам, другим организациям и знакомым (в изданиях под видом методов нетрадиционного оздоровления преподносятся оккультно-мистические способы «лечения» заболеваний вперемешку с выдержками из работ «о духовности» самого Блекта), также вербовка происходит при помощи раздачи листовок, на занятиях йогой, через прямую и скрытую рекламу в сети интернет.

Также на базе центра функционируют следующие фасадные (прикрывающие) организации, которые прямо не указывают на свою принадлежность к нему, однако вся их деятельность направлена на привлечение новых адептов в организацию и сбор денежных средств для нее:

Международная Школа ведической астрологии.

Международная Школа восточной (альтернативной) психологии.

Школа гармоничной женщины.

Клуб «Юный Психолог» для детей и подростков.

Клуб «Гармоничных родителей - растим детей в любви».

Клуб сыроедов.

Что же касается расценок, то по данным сайта Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, личная консультация у Рами стоит 25 000 рублей за 30 минут, через программу skype – 12 000 рублей, у астролога очная консультация составляет 10 000 рублей за 30 минут. Обязательное условие консультации у Рами – прочитать не менее трех его книг и проработать не менее шести тренингов (видео / аудио).

На сеансах гуру консультирует пациентов, ставит диагнозы, делает медицинские заключения, называет причину болезни и методы коррекции через «натальные», лунные и планетные карты. «Вознесенный Мастер» советует пациентам, как правильно зачать ребенка определенного пола, рассказывает правила секса, смотрит состояние ума пациента по «натальной карте», нейтрализует неблагоприятные моменты в гороскопе) .

Исходя из представленного материала, следует сделать вывод о том, что центр «Благодарение» является активной площадкой пропаганды оккультизма и религии «Нью-Эйдж», на базе которого развилась крупная организация авторитарного типа.

Люди, обращающиеся в подобные оккультные организации, часто оказываются подвержены психическим расстройствам и тяжелым нервным срывам. Зачастую, после пребывания в таких центрах, человеку может понадобиться продолжительная реабилитация от получаемого воздействия на психику.

Следует также заметить, что оккультно-религиозные манипуляции с больными, обратившимися в такие центры за помощью, и обманутыми рекламой «методов» исцеления, влекут существенный ущерб их здоровью. Из-за ложной надежды на исцеление больные отказываются принимать медицинскую помощь и покидают лечебные учреждения, что приводит к непоправимым последствиям».

Что же касается Озёрска, то, по всей видимости, «волонтеры» узбекско-израильского «гуру» здесь оказались не слишком старательными и вместо адресной раздачи журналов по рукам жаждущих озерчан, просто раскидали тираж по скамейкам, не утруждаясь даже вынуть журналы из типографской упаковки.

Тем не менее, факт такой «бомбардировки» не может не настораживать.

Александр Волынцев