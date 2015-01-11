Православные озерчане празднуют Успение. И не только

В храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска (так же как во всех православных храмах мира) сегодня отмечался один из двенадцати основных православных праздников года – Успение Пресвятой Богородицы.

Этим праздником завершается календарный цикл (напомним, что новый год по православному календарю наступает 14 сентября).

В более широком смысле, этот праздник подводит черту под всеми евангельскими событиями. Совершенно неслучайно икона Успения завершает праздничный ряд иконостаса.

И Успение открывает нам наше посмертие.

До Христа смерть была схождением в ад, что для человека оборачивалось вечным томлением, вечной мукой в пределах смерти, в которые сошли после грехопадения Адам и Ева.

Но вот туда сходит Христос, сокрушает адские врата, изводит томящихся там людей, Своим Воскресением исцеляет нашу природу.

Смерть перестала быть тупиком, из которого не было выхода. Господь проломил эту стену Своими страданиями и любовью, превозмогая человеческую ненависть и рознь.

Вслед за Ним в Царствие Божие входит Богородица. Как пишет святитель Григорий Палама, Она совоскресает и входит в свет Христов.

Божия Матерь, усыновляющая нас, как бы напоминает своим успением о том, что кончина христианина – это его праздник, если, конечно, он к этому событию достойно подготовился.

Праздник начался накануне вечером (как уже когда-то говорилось, сутки в православном календаре начинаются с вечера). И центральным событием является вынос для поклонения верующих Плащаницы (символическое изображение лежащей на смертном одре тела Богородицы).

А сегодня с утра служились молебен и Божественная литургия.

По завершении Богослужения настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН поздравил с 90-летием одну из старейших прихожанок – монахиню Злату (Никитину).

Будущая монахиня приехала в Озерск в 1958 году из Свердловска после окончания медицинского училища. Секрет деятельного долголетия она видит в том, что сызмальства трудилась, с 13 лет работала в колхозе (участник трудового фронта, за что имеет соответствующие медали). Активно занималась спортом (гимнастикой, лыжами), зимним купанием (моржеванием, как говорят в народе). И, конечно же, важнейшим в своей жизни монахиня Злата считает веру в Бога и Богу.

К празднику Успения приходской редколлегией выпущен очередной номер газеты «Покровский листок», рассказывающий не только об этом празднике, но и отвечающий на многочисленные вопросы, связанные с православным погребением, отпеванием и поминовением усопших.

Александр Волынцев