Только раз в году. Особый молебен в православном храме

Перед началом учебного года (в этом году – 1 сентября) в православных храмах совершается особый молебен.

Полное название такого молитвенного чинопоследования звучит так: «Молебное пение при начатии учения отроков».

Молебен на начало учебного года – это особый чин, в котором молящиеся просят Божией помощи и благословения в постижении и разумении доброго и душеполезного учения. Молятся в этот день не только об учениках, но и об учителях.

Традиция совершать молебен перед началом обучения отроков достаточно древняя. Ранее его служили перед началом изучения Закона Божьего или Божественных писаний, но с течением времени дату перенесли на 1 сентября, когда учащиеся возвращаются после каникул в школы, техникумы, высшие и другие учебные заведения.

Перед началом молебна настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска протоиерей Димитрий ШОРИН обратился с напутственным словом к школьникам, студентам, их родителям и педагогам.

Отец Димитрий напомнил, что слова «образование» и «просвещение» имеют библейское происхождение. «Образование» призвано помогать человеку формировать в себе образ Божий, а «просвещение» сопрягается с тем, о чем говорит Священное Писание: «Свет Христов просвещает всех».

Обращаясь к учащимся и студентам отец Димитрий напомнил, что каникулы это прекрасно, но жизнь состоит не только из каникул и отдыха, но в первую очередь из труда, из труда благословленного Самим Богом. И таким трудом для учащихся является школа:

«Школа – это подготовка к большой жизни. Школа это и путевка в жизнь, школа – это трамплин к будущим успехам, к будущим победам. Кому-то кажется, что лучше отдохнуть, лучше прогулять урок, лучше сделать тот минимум, который от нас требуется, не выходя за его рамки. Но нужно ведь думать и о своем будущем. Потому что не только лишь в оценочных категориях складывается наше образование и просвещение. Детские годы – то самое время, когда формируется характер человека, когда человек получает больше всего знаний. И от того, какие уроки вы вынесете из школьной поры зависит и ваше будущее. От того, как вы научитесь трудиться будет зависеть и то, что вам смогут доверить, когда вы вырастите».

Обратился пастырь и к старшим (к родителям, бабушкам, дедушкам, ко всем родным и близким учащихся) и призвал больше проводить времени с детьми и во всем быть примером для них:

«Родители это люди, на которых прежде всего смотрят дети. Смотрят, как родители используют полученные те или иные знания, соответствует ли поведение родителей тем наставлениям, которые они дают. Если дети обнаруживают трагическое несоответствие между тем, что родители говорят и тем, что они делают, это, конечно, оказывает страшное влияние на детей. И бессмысленными становятся нравоучения, обличения и наказания. Возникает детский бунт. Ребенок перестает воспринимать родителей как своих наставников. Он воспринимает их как людей, с которыми он просто живет под одним кровом».

Сказал свое слово отец Димитрий и учащим, подчеркивая особую роль учителя для ученика:

«Многие из нас могут сказать, что любовь к тем или иным предметам, к тем или иным наукам воспитана теми личностями педагогов, учителей-наставников, которые нам в жизни помогали. Учителя, преподавая свой предмет, нередко видят свой долг только в этом: вычитать программу, отчитаться по показателям, чтобы не упасть в грязь лицом. Но работающий в школе человек должен быть не только преподавателем, он должен быть еще и педагогом. А «педагог» с древнегреческого буквально переводится, как «детоводитель». И через физику и химию, через историю и литературу раскрывать детям красоту Божьего мира, говорить о его гармоничном устройстве, об устройстве Вселенной, учить детей нравственным примером, подталкивать к правильному поведению с окружающими. И конечно, сам педагог должен быть примером и в слове, и в деле. Да, нет людей, которые не ошибаются, но самая ошибка, какая может быть, это ошибка педагога, потому что педагог имеет дело не с бумажками, не с железками, а с конкретными людьми, а человек – самая большая ценность на земле. И то, что станет ли человек носителем и творцом Красоты или станет на путь греха и беззакония зависит от того, встретит ли он на путях своей жизни настоящего Учителя».

Затем был отслужен молебен, на котором по традиции было множество и учеников, и студентов, и учащих, и родителей. Впрочем, ни молебен, ни окропление святой водой сами по себе не являются причиной хороших знаний. Для этого все-таки надо трудиться. «Халявщиков» нет ни среди отличников, ни среди насельников Царствия Небесного.

Александр Волынцев