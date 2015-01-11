Челябинский координатор штаба Навального попал на допрос в СКР

Челябинский координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Алексей Мезяев сегодня, 12-го сентября, в качестве свидетеля попал на допрос в следственное управление СКР региона.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной организации «Павел Чиков».

Сегодня утром последователи движения Навального в Челябинске в своей группе ВКонтакте написали следующее: «Утром 10 сентября к родителям нашего координатора Алексея Мезяева приехали силовики, чтобы провести обыск в рамках дела против ФБК об отмывании денег. Узнав, что Алексей является кандидатом в депутаты районного совета, они уехали. Сегодня Следственный комитет приехал к Алексею и в наш штаб. Планируются обыски».

Комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области получить не удается - телефон старшего помощника его руководителя все время занят.

По последним данным, утром четверга обыски проходят у координаторов, сотрудников штабов и в помещениях самих штабов Навального в 39-ти городах. В их числе - Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Иваново, Калининград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельск, Пермь, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранск, Иркутск.

Предположительно, аналогичная ситуация складывается в Брянске и Смоленске, но пока с ними нет связи.

В телеграм-канале Павла Чикова говорится, что общее количество штатных сотрудников (включая координаторов) региональных структур, у которых сегодня проводится обыски по месту жительства, составляет 70 человек.

«Плюс сами помещения штабов. Плюс значительное количество активных волонтеров, точного списка пока нет. Так что общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур. Необходимая юридическая помощь оказывается. Все сотрудники после обысков уезжают на допросы в местные подразделения СК РФ в качестве свидетелей по «делу об отмывании», все на 51-й статье. Основная цель следственных групп - изъятие техники», - сообщил Павел Чиков.

https://uralpress.ru/news/proisshestviya/chelyabinskiy-koordinator-shtaba-navalnogo-popal-na-dopros-v-skr