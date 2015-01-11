Из Челябинска в Санкт-Петербург можно будет улететь за 3 тыс. рублей

Из Челябинска в Санкт-Петербург осенью и зимой можно будет улететь за 3 200 рублей, – авиакомпания Smartavia открыла продажу билетов на рейсы зимнего расписания, с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020.

Стоимость билетов будет меняться в зависимости от их наличия. Предоставляются скидки для детей. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, пятницам и субботам. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800.

Также путешественники из Челябинска по-прежнему могут воспользоваться стыковками в Санкт-Петербурге для продолжения полета по маршрутной сети партнера Smartavia по авиаальянсу – компании Red Wings.

https://dostup1.ru/economics/Iz-Chelyabinska-v-Sankt-Peterburg-mozhno-budet-uletet-za-3-tys-rubley_120068.html