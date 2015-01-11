Уникальные сады. Новые технологии позволят Челябинской области прокормить себя и соседей

25 килограммов яблок с небольшого дерева. В Каслинском районе фруктово-ягодный сад интенсивного типа дал урожай.

Яблоки и груши – сплошь из сортов отечественной селекции. Их высаживают на одной плоскости – это красиво, а главное удобно: обрезать, обрабатывать и собирать небывалый урожай. При этом никакой химии! Наш климат позволяет не опрыскивать растения по несколько раз за сезон. Сейчас площадь посадок – 60 гектаров, однако совсем скоро она увеличится до 100!

Здесь к каждой яблоне относятся с любовью. Стволы деревьев бережно защищают от солнечных ожогов и заморозков прочными лентами. И даже ставят “капельницы” с удобрениями. Агрономы Каслинского района – первые на Урале, кто начал высаживать деревья по технологии “интенсивного” сада. Деревья располагают на небольшом расстоянии друг от друга, образуя так называемую плодовую стену.

“Видели у себя в огородах пяти-или шестиметровое дерево, с которого вы собираете двадцать-тридцать процентов урожая, а все остальное остается где-то на высоте. И вы это не собираете – оно опадает. Здесь мы растим высококачественные яблоки, которые мы можем полностью собрать, аккуратно сложить и продать”, – говорит Ольга Сегаль, управляющая “Григорьевскими садами”.

В Челябинской области оказывают поддержку на закладку фруктово-ягодных садов – в этом году это рекордные 65 миллионов рублей.

“Анализы показывают, что наши яблоки и вкуснее, и полезнее, нежели те, которые мы привозим из южных регионов нашей страны и зарубежных стран”, – Алексей Кобылин, министр сельского хозяйства Челябинской области.

Аграрии планируют отправлять фрукты в школы, детские сады, торговые сети и даже в армию. Кроме яблок и груш здесь выращивают смородину и жимолость. Недавно северными ягодами заинтересовались итальянцы.

https://www.cheltv.ru/323699-2/