В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности. Об этом свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября на сайте МВД России.

В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".

Согласно тексту протокола, это должно быть сделано до 23 октября.

Кроме того, такая норма может затронуть других законных представителей курящих детей. По информации газеты "Известия", ее могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

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