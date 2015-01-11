2019-11-11YEKT08:23:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 11.11.2019 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Сегодня понедельник 11 ноября 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 2 град. С • атмосферное давление 752 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 75 % • ветер Юго-Западный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения: Иртяшская 4, с 8 до окончания К.Маркса 11-3,4п-ы с 8.30 до 16 часов Набережная 1, Ленина 6, с 9 до 12 часов 2. В сетях электро-снабжения: нет 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления : Иртяшская 4, с 8 до окончания К.Маркса 11-3,4п-ы с 8.30 до 16 часов Набережная 1, Ленина 6, Гайдара 9-3п, с 9 до 12 часов К.Маркса 23-3п, с 9 до 14 часов Бажова 3, Набережная 39 с 9 до 15 часов Вниманию жителей города! С 9.00 11 ноября до 17.00 13 ноября 2019 года в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет перекрыт участок дороги между жилыми домами Калинина 13 – Семёнова 14. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 11 ноября 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью в горах небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туманы, слабая изморозь. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью минус 6-11º, в низинах минус 16-21º, на крайнем западе минус 1-6º, днем от минус 3º до плюс 2º, в низинах до минус 8º. НЯ: не прогнозируются; ОЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Паводковая обстановка: в норме. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 188 обращений. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/41040/ alebedeva 2019-11-11YEKT08:23:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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