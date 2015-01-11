2019-11-12YEKT08:03:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 12.11.2019 Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 12 ноября 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была 0 град. С • атмосферное давление 745 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 86 % • ветер Юго-Западный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения К.М.11 п-2,4, с 8ч30м до 16 часов Гайдара 17п-2, Гайдара 10 п-1,2 с 9 до окончания Блюхера 2, с 9 до 12 часов Верхняя 1, Семенова 3п-1по5 С 9 до13 часов К.Маркса 15 С 9 до 15 часов Иртяшская 2,8,10,12,14 С 9 до 17 часов 2. В сетях электроснабжения Ленина 13,15,17,19,21,23, Ермолаева с13 по29 С 9 до11 часов 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления К.М.11п-2,4 С8ч30мдо16 часов Гайдара 17 п-2, Гайдара 10 п-1,2, К.М.2п-2,4, К.М.4п-8 с 9 до окончания Блюхера 2, Ленина 61, Свердлова 40 с 9 до 12 часов Верхняя 1, Семенова 3 п-1 по5 с 9 до 13 часов К.Маркса 15, Победы 16 С 9 до 15 часов Иртяшская 2,8,10,12,14 с 9 до 17 часов 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварийна 12 ноября 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 2-7º, на юго-востоке до минус 12º, днем от 0º до плюс 5º. НЯ: не прогнозируются; ОЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Паводковая обстановка: в норме. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращение. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/41049/ alebedeva 2019-11-12YEKT08:03:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {shuffled_0} Другие новости по теме: Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 11.11.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.11.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.10.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 02.10.2019 г

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 01.10.2019 г {shuffled_0}