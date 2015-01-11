Акция «Сообщи, где торгуют смертью» приносит свои плоды

В рамках проведения общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» южноуральские полицейские продолжают задерживать наркоманов, распространителей психотропных веществ и накрывают притоны с любителями кайфануть.

Полицейские Челябинска в Металлургическом районе задержали двух ранее судимых местных жителей, у которых обнаружили и изъяли «синтетику». Мужчины признались, что хранили наркотики для личного употребления. Они отпущены под подписку о невыезде.

Полицейские Сатки в одном из частных домов по улице Парковой нашли гашишное масло массой 4,3 грамма. Как пояснил хозяин дома – ранее судимый мужчина, он изготавливал гашишное масло для личного потребления.

Как сообщили в региональном полицейском главке, также в ходе проведения операции сотрудниками полиции задержаны два саткинца у которых обнаружены наркотические вещества – марихуана массой более 180 граммов и синтетический наркотик весом более 4 граммов.

Стражи порядка Усть-Катава в квартире одного из местных жителей нашли масло каннабиса.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 стать 228 - «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Задержанным грозит до трех и десяти лет лишения свободы соответственно.

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлиться до 22 ноября. Она проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации. Горожане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к их незаконному обороту, по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02.

https://uralpress.ru/news/proisshestviya/akciya-soobshchi-gde-torguyut-smertyu-prinosit-svoi-plody-0