Озерчане на региональных Рождественских чтениях

Группа клириков и мирян Озёрско-Кыштымского благочиния приняли участие в форуме, открывшемся на Южном Урале.

В Челябинске стартовали областные Рождественские образовательные чтения. Это региональный этап Международных Рождественских чтений, которые состоятся в январе 2020 года в Москве.

Форум, ставший традиционным для южноуральской столицы, проходит в шестой раз. И каждый раз у Чтений своя тема. Поскольку в 2020 году отмечается 75-летие окончания Великой Отечественной войны, на сей раз тема чтений была связана с этой датой: «Великая Победа: наследие и наследники».

В этом году пленарное заседание Чтений прошло в зале Челябинского государственного университета.

Участники форума в своих докладах обсуждали исторические уроки войны, проблемы современного восприятия тех событий, говорили о земном и небесном, мирском и духовном, к, конечно же, о войне, испытывающей верность человека духовным ценностям перед лицом смерти…

В президиуме находились представители региональной власти, научного сообщества и общественных объединений: первый вице-губернатор Ирина Гехт и заместитель председателя областного Заксобрания Марина Поддубная, министр образования Александр Кузнецов, председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. Возглавил президиум владыка Григорий, митрополит Челябинский и Миасский.

«Победа в войне – это всенародный подвиг. Наши деды и прадеды героически сражались, защищая Родину, жертвуя собой ради нас. Нам, как наследникам их деяний, следует прежде всего благодарить Бога за помощь в победе над сильным врагом и за те великие примеры силы духа, которые были явлены для нашего назидания. Мы все должны извлечь важные уроки из истории, мы должны быть добрыми наследниками наших предков, одержавших победу в одной из самых кровопролитных войн. Мы должны любить нашу Родину и быть готовы к ее защите, в том числе и на духовных рубежах, атаки на которые в последнее время следуют все сильнее и изощреннее», – отметил владыка Григорий в приветственном слове.

На открытии Чтений выступили приехавшие в Челябинск известные в Русской Православной Церкви священнослужители и миряне: московский пастырь протоиерей Алексей Уминский, историк и культуролог из Петербурга протодиакон Владимир Василик, заведующий сектором основ православной культуры Синодального отдела религиозного образования и катехизации диакон Герман Демидов, президент благотворительного фонда «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

Ярким и эмоциональным было выступление Анатолия Петровича Суркова, члена Общественной палаты Челябинской области, руководителя Совета старейшин Общественной палаты Челябинской области, председателя областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области, генерал-лейтенанта налоговой полиции, члена областного Совета Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала», Почетного сотрудника органов государственной безопасности, Почетного сотрудника налоговой полиции, Почетного гражданина г.Троицка, Почетного гражданина Челябинской области, члена президиума Всероссийского Совета ветеранов.

Особенностью Рождественских чтений всегда являлся их «образовательный» вектор, поэтому тема педагогики, воспитания человека так или иначе звучала во всех выступлениях.

«Сама система образования – это во многом детище Православной Церкви. Мы знаем историю нашей системы, знаем историю Церкви, и, конечно же, без нее она бы не стала, наша система образования, той, которая есть сейчас», – напомнил министр образования Челябинской области А.И. Кузнецов. Министр отметил, что просветительская миссия Русской Православной Церкви в последние годы набирает обороты, особенно в сфере духовно-нравственного воспитания. Это было важно в годы войны, когда государство, Церковь, общество сплотились перед лицом общей угрозы. Это же важно и сейчас. «Сейчас тот период, когда мы снова должны объединить наши усилия для того, чтобы сделать нашу страну, наших детей лучше», – подчеркнул Александр Игоревич.

С научными сообщениями выступила историк Татьяна Чумаченко, ректор челябинского педагогического университета. А исследователь из Екатеринбурга Андрей Печерин рассказал о своем проекте по увековечению памяти священнослужителей и мирян Челябинской области, ставших жертвами сталинских репрессий.

На защиту традиционных нравственных и религиозных ценностей сегодня встала значительная часть педагогического сообщества. Создаются многочисленные педагогические программы и внедряются новации. Это не умозрительные, оторванные от реальности теоретические разработки, но руководство к действию, к воспитанию души маленького человека, будущего гражданина свей страны. Челябинская епархия и областное министерство образования традиционно отмечают достижения в этой сфере.

Так, в первый день образовательных чтений прошло награждение лауреатов педагогического конкурса «За нравственный подвиг учителя». Каждого лауреата отметили памятными грамотами и подарками митрополит Григорий и министр А.И. Кузнецов. Кроме того, владыка вручил благодарственные письма целому ряду руководителей и педагогов южноуральских школ.

В завершение пленарного заседания свои награды получили и дети-финалисты епархиального этапа конкурса «Красота Божьего мира».

Особо отрадно, что Благодарственными письмами митрополита Челябинского и Миасского «за личный вклад в развитие православной культуры на территории Челябинской области» были отмечены озерчане:

- Наталия Алексеевна ПОЛУБЕХИНА, старший инспектор управления образования администрации Озёрского городского округа;

- Елена Петровна АРЧАКОВА, директор МБОУ СОШ №32;

- Светлана Ивановна ВАСИЛЬЕВА, директор МБОУ СОШ №38.

Александр Волынцев