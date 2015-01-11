Итоги «горячей линии» в Налоговой инспекции!

Подведены итоги «горячей линии» по вопросам государственной регистрации и учету налогоплательщиков.

29 ноября 2019 года в Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области прошла «горячая линия» по вопросам государственной регистрации и учету налогоплательщиков. На поступившие вопросы ответил заместитель начальника инспекции Н.В. Домашних.

В рамках «горячей линии» в Инспекцию поступило 5 звонков от налогоплательщиков.

Вопрос - В какой срок необходимо представлять промежуточный ликвидационный баланс при ликвидации юридического лица?

Ответ- Не ранее истечения 2-месячного срока с момента помещения ликвидационной комиссией в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикации о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

Вопрос - При направлении в регистрирующий орган документов о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в электронном виде уплачивается ли государственная пошлина?

Ответ- С 01.01.2019 года государственная пошлина не уплачивается при направлении в регистрирующий орган документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме электронных документов, в том числе при сдаче документов через МФЦ.

Вопрос - Необходимо ли представлять в регистрирующий орган справку из Пенсионного фонда при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя?

Ответ – Заявитель вправе представить в регистрирующий орган документ (справка), подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведений. Если указанный документ (справка) не представлен заявителем, регистрирующий орган самостоятельно запрашивает в Пенсионного фонда РФ, предусмотренные вышеуказанными положениями сведения. При наличии сведений о невыполнении требований, предусмотренных вышеуказанными положениями, регистрирующим органом принимается решение об отказе в регистрации.

Вопрос - Какие документы необходимо представить в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о принятии решения об отмене ранее принятого решения о реорганизации?

Ответ - В регистрирующий орган, которым ранее внесена запись о начале процедуры реорганизации, представляется Уведомление о начале процедуры реорганизации по форме Р12003. Подпись заявителя на указанном уведомлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Вопрос - Кто может выступить заявителем при прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме присоединения?

Ответ - В качестве заявителя может выступить руководитель постоянно действующего исполнительного органа присоединяемого юридического лица.