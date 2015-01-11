В Комплексном центре встретились родители погибших защитников Отечества

В Озерске, в Комплексном центре социального обслуживания населения состоялось мероприятие «Дню Матери посвящается…». Участниками встречи стали родители защитников Отечества, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

Председатель городского Совета ветеранов Иван Гашев во вступительном слове подчеркнул, что жители Озерска осознают свой долг перед павшими солдатами. Память о них священна и будет жить всегда. Минутой молчания, присутствующие почтили память героев.

Со словами благодарности в адрес родителей, воспитавших мужественных сыновей, которые отдали жизни, защищая интересы нашего государства, выступила начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов УСЗН Ольга Карцева.

12 родителей погибших военнослужащих Озерска получили материальную помощь из средств областного бюджета.

Для участников встречи был подготовлен концерт, свои авторские песни исполнила Светлана Спесивцева, руководитель студии «Островок».

Информация и фото управления социальной защиты населения.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41328/