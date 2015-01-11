В ночь на пятницу на Южном Урале похолодает до минус 21 градуса

Понижение температуры воздуха до минус 21 градуса в низинах прогнозируется в Челябинской области в ночь на пятницу, 13 декабря.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью ожидается минус 11-16, в пониженных участках рельефа – до 21 мороза, местами порывы ветра до 14 метров в секунду. Днем в пятницу будет минус 5-10, в низинах – на пять градусов ниже.

В Челябинске ближайшей ночью будет минус 12-14, завтра днем – 7-9 ниже нуля, ветер северо-западный 4-9 м/с.

Как сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, преобладающая температура воздуха в ближайшие пять дней будет на 2-3 градуса выше нормы: ночью минус 10-16, днем – 5-11. Крепких морозов пока ждать не стоит, говорится в сообщении.

Средняя температура воздуха в декабре на Южном Урале равняется минус 12-14, в теплые годы она повышается до минус 6-8, в холодные опускается до минус 22-25 градусов.

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